¡BLACKPINK logra nuevo récord! THE ÁLBUM supera 1 millón de pedidos anticipados

BLACKPINK ha establecido un nuevo récord antes del lanzamiento de su primer álbum de larga duración.

YG Entertainment confirmó que "THE ALBUM" de BLACKPINK había superado el millón de pedidos anticipados. Este es el número más alto de pedidos jamás registrado para un grupo de chicas de K-pop, lo que también lo convierte en el primer grupo femenino de Corea en superar el millón de pedidos.

"THE ALBUM" de BLACKPINK saldrá a la venta el 2 de octubre

BLACKPINK hace historia en ventas de discos

El número de pedidos por adelantado en stock es la cantidad de stock de álbumes que se produce antes del lanzamiento del álbum. Este número es la demanda estimada calculada en función de varios factores, incluida la cantidad de álbumes que los fans encargaron por adelantado.

En el caso de BLACKPINK, el número de pedidos anticipados de existencias se basa en números combinados de todo el mundo. En el momento de escribir este artículo, se informó que los pedidos por adelantado nacionales (coreanos) llegaron a un total de 670.000 unidades, mientras que Estados Unidos y Europa representaron 340.000 unidades.

Además, los 18.888 LP de edición limitada se agotaron pronto. Todo esto combinado puso los pedidos anticipados en stock de BLACKPINK por encima de 1 millón de unidades.

Se espera que las ventas totales finales aumenten aún más, ya que el álbum de BLACKPINK se lanzará en forma física cuatro días después de su lanzamiento en forma digital.

El álbum tiene ocho canciones, dos de las cuales son los sencillos de prelanzamiento "How You Like That" y "Ice Cream (con Selena Gomez), ”Y también incluye una pista del lado b con Cardi B.

"THE ALBUM" y la canción principal "Lovesick Girls" se lanzarán el 2 de octubre.