BLACKPINK hipnotiza con el video de la coreografía de “How You Like That”/Foto: HallyuLife

El video de presentación de baile para How You Like That con las integrantes de BLACKPINK fue presentado hoy y no podemos superar la coreografía impresionante. Los BLINKS fueron particularmente alentadores para Jennie, que tuvo un desempeño increíble a pesar de recuperarse de una lesión en el tobillo y contusiones en la rodilla.

"BLACKPINK in your area!" BLINK, es hora de enamorarse del grupo de chicas coreanas una vez más, ya que el video de la actuación de baile para su comeback, How You Like That, está aquí para matar.

Para los no versados, en junio de 2020 se vio el regreso tan esperado de BLACKPINK cuando el single de prelanzamiento, How You Like That, fue presentado para que el mundo lo consumiera. Además, el video musical de la adictiva canción ya ha obtenido más de 230 millones de visitas en solo 10 días.

Ahora, tenemos el video de la presentación de baile para romper el botón de repetición, una vez más. Llevando su coreografía al siguiente nivel, vemos a Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo mostrando sus movimientos de baile sincronizados para How You Like That, lo que nos deja con ganas de recrearlo lo antes posible.

Las hermosas mujeres se ven impecables en sus atuendos de baile con Rosé matándolo como de costumbre en su combo de pantalones cortos y pantalones deportivos mientras que Jennie, Lisa y Jisoo optaron por pantalones cortos negros. Jennie y Lisa casi coinciden con su blusa corta que tenía bordes blancos en sus mangas, mientras que Jisoo opta por una camisa de cuello completo.

Además, Lisa y Jisoo lucían zapatillas negras a juego, mientras que Rosé y Jennie se hermanaban con zapatillas blancas.

Jennie baila How You Like That pese a lesión

Mientras tanto, BLINKS inundaron con elogios los movimientos de baile de Jennie, en particular, quien se ha estado recuperando de una lesión en el tobillo junto con algunos moretones en la rodilla.

Wait. JENNIE �� Her cast is still there and she performed like that. We’re so proud of you, you did so well @BLACKPINK pic.twitter.com/4huSQaoiLy — mj�� (@ninichanels) July 6, 2020

Fue en su reality show, 24/365 con BLACKPINK Ep 1, cuando la cantante de SOLO reveló que su tobillo estaba lesionado durante una sesión de entrenamiento y que tuvo que vendarlo.

Can we take a moment to appreciate how well Jennie performed yesterday and today despite her injured ankle? She’s giving her all to it and no one would even know she went through an injury unless they’re fans. That’s how good she was. She’s so hardworking. �� — ⚔️ ¹⁹⁹⁶ (@joanofbp) June 28, 2020

Puedes ver la cinta y las rodilleras que usa Jennie en el video de presentación de baile How You Like That Dance. Sin embargo, eso no detuvo a la rapera de 24 años de dominar en la pista de baile.

I'm so proud of Jennie, she served even tho she has a knee injury AND an ankle injury (this is the 9th time the same foot is injured btw). She's working so hard �� EVERYONE SAY WE'RE PROUD OF YOU JENNIEpic.twitter.com/GezRcPIHti — ᴊᴇɴɴɪᴇ ᴋɪᴍ (@kxjenamon) July 6, 2020

También te puede interesar: Canción de BLACKPINK se convierte en la segunda canción más escuchada en Spotify

Los fans enloquecieron cuando se estrenó el video con la coreografía del primer single de las chicas del K-Pop, dicho clip ya cuenta con más de 13 millones de vistas en sus primeras horas de publicación.