BLACKPINK enloquece a los fans con el estreno del MV “Lovesick Girls”/Foto: K-Magazine

¿Qué mejor manera de celebrar el lanzamiento de tu primer disco de larga duración que un video en el que te vuelves loco por las calles? Eso es exactamente lo que Blackpink hizo a la medianoche del jueves (1 de octubre) para honrar “The Album”, que fue acompañado por el video de alta energía de la pista "Lovesick Girls".

Las súper estrellas del k-pop estrenaron la imagen durante el primer episodio de la nueva serie musical de YouTube Originals “Released”, y definitivamente es una fiesta para los ojos.

El clip comienza con Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé enfriándose en un Cadillac rosa en un campo antes de adelantarse a las mujeres que se involucran en una acalorada discusión en un auto bombardeado y cubierto de grafitis en una calle urbana cantando:

"Somos los enamorados chicas/ Pero nacimos para estar solas/ Sí, nacimos para estar solas/ Sí, nacimos para estar solas/ Pero por qué seguimos buscando el amor".

El mal de amor las golpea de muchas maneras diferentes, desde caminatas de mal humor en un bosque encantado de ensueño, hasta arrebatos de guitarras, bailes callejeros con coreografías nocturnas, ataques con mazos en los faros de los automóviles, carreras de medianoche sin aliento por la ciudad, sesiones de terapia angustiosas, un viaje al campo de paintball y una pelea de comida en una bodega.

BLACKPINK está de vuelta con todo a la música K-Pop

La canción animada llega después del debut récord de su colaboración con Selena Gomez en la canción "Ice Cream" y después del enorme éxito de su tema "How You Like That". El álbum de ocho pistas también incluye una sorprendente colaboración con Cardi B "Bet You Wanna”.

Blackpink es el grupo femenino de k-pop más importante de los últimos años. Las cuatro chicas se han convertido en uno de los grupos surcoreanos más famosos en todo el mundo/Foto: hypebae

El nuevo MV de las estrellas del k-pop hasta el momento ha recolectado más de 36 millones de reproducciones en menos de sus primeras 12 horas de estreno en Youtube. Los BLINKS están enloquecidos por este nuevo single y con el estreno del nuevo disco que era lo que los fans necesitaban. ¿Te gustó esta nueva canción?, ¿Qué te parecieron los nuevos temas de The Album?