BLACKPINK consigue 3 Récords Guinness Mundiales ¡Superan a BTS!

Guinness World Records anunció que el grupo de chicas de Corea del Sur, Blackpink hizo historia con el lanzamiento del video musical de su nueva canción "How You Like That".

Desde que se estrenó con 86,3 millones de visitas el 26 de junio, el grupo ha establecido tres récords sobresalientes, incluido el video de YouTube más visto en 24 horas, el video musical más visto en YouTube en 24 horas y el video musical más visto en YouTube en 24 horas por un acto de K-pop.

BLACKPINK sigue superando a BTS

Para poner las cosas en perspectiva, Blackpink solo queda en segundo lugar después del video Rings Prank de Paramount Pictures (200 millones) y supera a "Boy with Luv" (ft. Halsey ) de BTS con el video más visto en las primeras 24 horas en todas las plataformas de video en línea.

Esto no es todo lo que Jisoo, Jennie, Rose y Lisa lograron con su visual para "How You Like That". En su debut, el video tuvo el estreno más grande de YouTube de todos los tiempos con 1.65 millones de espectadores sintonizando el clip, superando el récord anterior de BTS de las sensaciones de K-pop en 1.54 millones de visitas cuando dejaron el visual para "On" en febrero.

Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé han logrado destacar internacionalmente con sólo 4 años en la industria musical del K-Pop. Logrado incluso, superar a otros grupos con mayor antiguedad/Foto: Billboard Argentina

"How You Like That", escrita por Teddy y Danny Chung, marca la primera oferta musical del grupo de chicas desde que presentó su EP Kill This Love, que alcanzó el puesto número 24 en el Billboard 200. También es el primer single que aparece en el próximo álbum de estudio del cuarteto de K-pop luego del lanzamiento de su dueto con Lady Gaga "Sour Candy".

Blackpink es una de las agrupaciones de K-Pop que cuenta con un enorme fandom llamado BLINKS quienes se encargaron de posicionar a las idols en los primeros lugares de Youtube. Hasta el momento el MV oficial de “How You Like That” cuenta con más de 170 millones de visitas a sólo 5 días de su estreno en Youtube.