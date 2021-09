BLACKPINK bate récord como el grupo de K-Pop con más suscriptores en YouTube.

BLACKPINK, el exitoso cuarteto coreano de K-Pop, alcanzó a lo largo de las últimas horas los 65 millones y medio de suscriptores en su canal de YouTube; cifra con la que batió el récord al convertirse en el grupo o artista musical con mayor cantidad de seguidores de la plataforma de videos.

El grupo de K-Pop, integrada por las jóvenes Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, había conseguido recientemente consolidarse en lo más alto del sitio posterior a que cuatro de sus videos musicales se posicionaran como los más vistos en las primeras 24 horas desde sus lanzamientos, así como su ingreso en cuatro ocasiones en el Billion Views Club de YouTube; categoría que recibe un video que alcanza las mil millones de visualizaciones.

Es importante señalar que, en el último año, BLACKPINK sumó más de 9.700 millones de visitas en su canal, donde se encuentran éxitos de la banda como "How You Like That", "Ice Cream", "Lovesick Girls" y "Kill This Love". También, el grupo cuenta con más de 22 millones de escuchas en Spotify y tiene 26 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

BLACKPINK reina en importante lista de Billboard

Recientemente, el mundo del K-Pop comienza a apoderarse del gusto del público pues Blackpink reina en importante lista de Billboard junto con grupos como TXT, BTS y Stray Kids, agrupaciones que enamoran cada vez más a nuevos escuchas.

En ese tenor “The Chaos Chapter: FREEZE” de TXT se mantuvo en el puesto número 1 de Billboard en su decimocuarta semana en la lista, ampliando su propio récord como el álbum de pop coreano más largo de 2020.

¿Qué es el K-Pop?

La música popular coreana, o más comúnmente conocida como K-pop, es la música convencional que se originó en Corea del Sur. La música pop coreana en el país podría considerarse similar a Taylor Swift en los Estados Unidos. Es posible que veas pop coreano escrito como K-pop, K pop, Kpop, K-Pop y KPOP.

Recientemente, La Verdad Noticias informó que Agencias de K-Pop afectadas por nuevas regulaciones en China compartieron sus preocupaciones. No obstante, se espera que estas regulaciones como “limitar la compra de álbumes” no afecte su desempeño en las listas de Billboard.

