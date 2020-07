BLACKPINK: ¿Selena Gomez estará en el nuevo sencillo?

BLACKPINK, el grupo femenino de K-Pop del momento, volvió loco a sus fieles fanáticos al dar a conocer en su cuenta de Instagram una fotografía donde se anuncia que en el mes de agosto lanzarán un nuevo single, el cual contará con una colaboración. Rumores en redes sociales aseguran que la artista invitada es nada más ni nada menos que Selena Gomez.

Los rumores de una posible colaboración musical con Selena Gomez han llegado a los oídos de YG Entertainment, la agencia de las talentosas chicas, quienes le pidieron a los fans que tengan paciencia pues todavía no es tiempo de confirmar o negar los rumores.

Esta situación le recuerda a los BLINKS, nombre que reciben sus fans, aquella época donde se rumoreaba que BLACKPINK cantaría junto a Lady Gaga y aunque en un principio se dudaba que esta colaboración fuera real, tiempo después se confirmó que las chicas y la cantante unirian sus voces en ‘Sour Candy’, tema incluido en su nuevo álbum ‘Chromatica’.

Nuevo álbum de BLACKPINK llegará pronto

No se puede negar que la agrupación conformada por Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé ha logrado convertirse en un ícono del K-Pop en la actualidad y todo gracias al fandom que poseen en todo el mundo, quienes apoyan de manera incondicional cada uno de los proyectos en conjunto y en solitario de las chicas.

BLACKPINK estrenará nuevo álbum pronto.

Después de lanzar su esperado comeback titulado ‘How You Like That’, el grupo anunció a través de su cuenta de Instagram que a partir del próximo dos de octubre de este año será posible escuchar su nuevo álbum a través de las plataformas digitales, pero hasta el momento no se conocen muchos detalles acerca de el.

Pero eso no es todo ya que al parecer tendremos mucho contenido de BLACKPINK en lo que resta del año, pues además de lanzar un album en conjunto, YG Entertainment anunció que los fans podrán conocer el nuevo trabajo musical en solitario de las chicas.

Fotografías: Instagram