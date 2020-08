BLACKPINK Nuevas NOVEDADES de su esperado sencillo ¡Fantástico!

BLACKPINK ha deslumbrado al incluir a Ariana Grande y a Selena Gómez para la producción musical de su nueva colaboración Ice Cream, el segundo sencillo del álbum debut de la agrupación que se lanzará el próximo 28 de agosto.

No hace mucho se anunció una colaboración musical para el segundo sencillo de BLACKPINK, por lo que se comenzó a rumorear que se trataba de un tema con Ariana Grande, después de que se revelara que había trabajado en conjunto con el grupo femenino surcoreano.

Las novedades del segundo sencillo de BLACKPINK

El productor discográfico Tommy Brown por medio de Twitter anunció que el tema fue producido y escrito por algunos de mis increíbles amigos y yo, etiquetando a varias artistas, como Gómez, la agrupación surcoreana y Grande, llamando la atención de los Arianators.

Ariana Grande hizo presencia en las redes sociales, en donde declaró: "¡Orgullosa del equipo y muy emocionada por esto! Tanto amor por este equipo y estas damas", señaló en una historia de Instagram en donde mencionó a as involucradas en el tema; Selena, Jisoo, Lisa, Rosé y Jennie.

Ice Cream figura para ser todo un éxito mundial, una nueva introducción a las jóvenes surcoreanas al mercado estadounidense, después de haber participado en un tema con Lady Gaga titulado 'Sour Candy', el cual pertenece a su más reciente álbum, "Chromatica".

No es para menos que las redes sociales enloquecieron con el reciente anuncio de BLACKPINK, ya que después de varios días de haber anunciado que su segundo sencillo sería una colaboración, la agrupación surcoreana reveló que el artista invitado es nada más y nada menos que Selena Gómez, la cantante del momento.

Cabe destacar que este es el segundo de BLACKPINK, después del éxito que tuvo 'How you like that', mismo que recientemente arrasó al juntar 400 millones de vistas en YouTube, el cual fue el sencillo líder de su primer material discográfico, uno muy esperado por muchos, pero del que no se tienen más detalles a la fecha.

¿Te parece estupenda la idea de que Ariana Grande, también colaborara en este tema de BLACKPINK?