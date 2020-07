BLACKPINK: Jennie deja a un lado el rubio para realizarse nuevo cambio de look/Foto: Instagram

En su último regreso con “How You Like That”, Jennie de BLACKPINK parecía tan peculiar con una impresión sexy y un peinado único. Se veía demasiado icónica con una combinación de color rubio con el cabello oscuro.

Black Pink (BLACKPINK) es uno de los grupos de idols que más esperan su regreso este 2020. La razón es que hace más de un año, este grupo formado por YG Entertainment no lanzó canciones o álbumes. Los fanáticos se enojaron varias veces y protestaron contra la agencia.

Después de una larga espera, finalmente en los últimos días, esperando por los fanáticos de BLACKPINK que comúnmente se llaman BLINK finalmente respondieron. Porque el grupo idol que está bajo los auspicios de YG Entertainment lanzó el MV para el nuevo sencillo "How You Like That".

"How You Like That" es un sencillo de prelanzamiento para el primer álbum completo de BLACKPINK que se lanzará en septiembre. Incluso en poco tiempo, el video llamó inmediatamente la atención de millones de fanáticos que se habían perdido la acción en el escenario.

Jennie de atrás las mechas rubias

Las cuatro miembros de BLACKPINK también parecían tan excéntricas en su último regreso. Uno que es bastante icónico es la combinación del color de cabello rubio de Jennie. Antes del regreso y en el MV "How You Like That", parecía único en el estilo y el color de su nuevo cabello. Pero parece que la idol no quiere mezclarse con la rubia por mucho tiempo.

Antes de "How You Like That", BLACKPINK volvió a la música oficialmente junto a Lady Gaga en el estreno de su sencillo "Sour Candy", el cual se ha convertido en una de las canciones más reproducidas del disco "Chromatica" de Gaga. Los fans esperan pronto tener el video oficial de este tema/Foto: Starbiz

Porque a través de su última publicación en la cuenta de Instagram, Jennie cambió su color de cabello nuevamente. El sábado (4/7), compartió fotos dulces en ropa casual. Jennie combinó pantalones cortos con una camisa naranja, pero lo que llamó la atención fue el color de su nuevo cabello.

"De vuelta con al negro. Te amo con cualquiera que sea tu estilo", comentó un usuario.

También te puede interesar: Canción de BLACKPINK se convierte en la segunda canción más escuchada en Spotify

"Adiós jennie rubia, todavía se ve increíble", dijo otro fan. " RIP el cabello rubio Jennie", escribió otro usuario. "Wuhuuu cambió su cabello nuevamente", bromeó el otro.