BLACKPINK: Fans están enamorados del nail art de Jisoo ¡Con el alfabeto coreano!

Jisoo de BLACKPINK ha vuelto a llamar la atención de los fanáticos con su lindo arte de uñas y su amor por la cultura coreana.

Jisoo fue vista usando un Hanbok modernizado, el atuendo tradicional coreano, para la nueva canción de BLACKPINK, "How You Like That" y ahora sus uñas están decoradas con el alfabeto coreano.

Jisoo presume elementos de su cultura con su nueva imagen

BLACKPINK llamó la atención del público cuando eligieron el Hanbok como su atuendo para el vídeo del último mes, ya que muchos fanáticos se alegraron de ver a BLACKPINK incorporar la cultura coreana en sus actuaciones y, una vez más, Jisoo muestra la belleza de Corea a través de sus uñas.

Jisoo encanta a fans con su Hanbok

Te puede interesar: K-Pop: Lisa de BLACKPINK y su sacrificio para ser idol

¿Quién hizo el nail art de Jisoo?

La artista de uñas que diseñó las uñas de Jisoo publicó en su Instagram revelando el nail art en detalle y escribió "En las uñas de Jisoo hay 'Hun Min Jeong Eum', que son letras, pinturas y perlas nativas de Corea".