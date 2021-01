BLACKPINK: Conoce los mejores momentos del concierto virtual “THE SHOW”

¡Finalmente fue el día que los BLINKS de todo el mundo estaban esperando ansiosamente! Las miembros de BLACKPINK, Rosé, Jisoo, Lisa y Jennie derribaron la casa con BLACKPINK: The Show.

El primer concierto en línea del grupo fue nada menos que un placer para BLINKS, que han estado esperando ver a las damas prender fuego al escenario durante semanas.

Si bien se esperaba que los miembros interpretaran algunas de sus canciones de éxito junto con canciones de su último lanzamiento, The Album, los fanáticos también estaban esperando la presentación debut de Rosé con su canción "Gone" ¡valió la pena la espera!

Blackpink dominó el escenario en su más reciente concierto virtual. El grupo femenino de k-pop interpretó algunos de sus temas más exitosos/Foto: Twitter

El debut en solitario de Rosé y las actuaciones de las miembros de BLACKPINK

La cantante estaba sentada en un columpio blanco mientras cantaba la desgarradora canción. Los emocionados fanáticos celebraron el debut en solitario de Rosé y animaron a la cantante.

Si bien Rosé conmovió a los fanáticos con su actuación, Lisa tomó al fandom por sorpresa cuando salió para interpretar el famoso Say So de Doja Cat. Añadiendo su propio entusiasmo a la canción, la rapera dejó a todos hablando con su sensual actuación.

Si eso no fuera suficiente, los fanáticos se sorprendieron con su rap en Love To Hate Me. Lisa demostró que es una de las mejores raperas con un impresionante set de rap.

Mientras Lisa cubría Say So, Jisoo dejó a los espectadores débiles de rodillas cuando salió para interpretar la exitosa canción de Tove Lo, Habits (Stay High).

La cantante, que pronto hará su debut actoral con Snowdrop, sentada a un lado del escenario, prestando su voz a través de la canción internacional mientras los intérpretes desplegaban la tensión y el drama al otro lado del escenario. Como Lisa, Jisoo también agregó sus propios elementos a la pista en inglés.

Jennie también dejó BLINKS efusivamente cuando interpretó Solo. Introdujo un nuevo verso de rap en la canción y se adueñó absolutamente del escenario mientras interpretaba la canción. El grupo también se unió para interpretar Pretty Savage y Sour Candy.

¿Viste el concierto virtual de BLACKPINK?, ¿Qué te parecieron las actuaciones de las artistas?

