BLACKPINK: 5 videos que demuestran que son las reinas de la música en vivo

Los fanáticos de BLACKPINK nunca sabrán los que es decepcionarse con una actuación en vivo de su banda favorita de K-Pop.

Las chicas han demostrado que están listas para dar un gran espectáculo desde el momento en que pisan el escenario para sorprender a los Blinks, como sus seguidores suelen llamarse.

Mejores actuaciones en vivo de BLACKPINK

Antes del estreno el 14 de octubre de su documental de Netflix BLACKPINK: Light Up the Sky, clasificamos 5 de sus mejores actuaciones en vivo para que las disfrutes.

“As If It's Your Last"

BLACKPINK fue uno de los destinatarios del premio Bonsang durante los Seoul Music Awards en 2018. Si bien perdieron el premio Daesang (también conocido como el Gran premio) ante BTS, aún lograron dar una interpretación impresionante de "As If It's Your Last . "

“As If It's Your Last"

"Stay"

Aunque son conocidos por sus increíbles movimientos de baile y muchos éxitos del pop, su actuación en Inkigayo de 2016 de "Stay" gana su lugar en esta lista debido a las vocalizaciones.

Hay algo en las integrantes de la banda de K-PoP armonizando mientras están sentados en un columpio de flores que realmente nos atrapa.

"Stay"

“Pretty Savage "

¡Durante una aparición en 2020 en el programa de MBC! Music Core, logran hacer que sus movimientos parezcan tan sencillos incluso rodeados de fuego. "Pretty Savage" es realmente el momento de brillar de Lisa, aunque todos los miembros son "bastante salvajes" cuando se trata de la coreografía.

“Pretty Savage "

"Forever Young"

Parte de lo que nos da tanta alegría de esta actuación de Inkigayo 2018 es la sonrisa en el rostro de Jisoo, eso y el rap de Jennie. Además, declara que "BLACKPINK es la revolución", y en cierto modo lo son.

"Forever Young"

"DDU-DU DDU-DU"

BLACKPINK hizo historia con su actuación en Coachella en 2019, convirtiéndose en el primer grupo femenino de K-Pop en actuar en el festival. Puede verlos claramente darlo todo en el rendimiento de alta energía.

"DDU-DU DDU-DU"

"Lovesick Girls"

Todos están tan sincronizados durante esta presentación de Inkigayo 2020. Desde los atuendos hasta la coreografía y el ritmo, todo es tan malditamente bueno.

"Lovesick Girls"

¿Qué te parecen estas actuaciones de BLACKPINK? Seguro más de una te conquistó.