BLACK PANTHER, Gran película de Marvel, Gran Soundtrack, Grandes actores.

Chadwick Boseman:

El protagonista de esta película, interpretando el papel de T'Challa el rey de Wakanda, no está debutando con este filme, a él lo hemos visto con anterioridad en la película 42 representando a Jackie Robinson, primer beisbolista afroamericano en entrar a las Grandes Ligas, también lo vimos en Get on Up como el gran James Brown, ícono del soul. El actor ya está acostumbrado a papeles protagónicos de altura, además no olvidemos que el papel de T’Challa lo intepretó en Captain America; Civil War, y lo volveremos a ver en Avengers: Infinity War, es decir, seguiremos disfrutando de este personaje y actor por un rato más.



Michael B. Jordan:

El enemigo de T’Chella, quien buscará derrocarlo del poder, a este actor lo vimos en el 2016 en el spin-off de Rocky, Creed: La leyenda de Rocky, como Adonis Creed y como otro superhéroe en los 4 Fantásticos interpretando a Johnny Storm, la “Antorcha Humana”. No solo ha sido chico Marvel, en el 2013 dio voz a Victor Stone que ubicamos mejor como Cyborg en la película animada Justice League: The Flashpoint Paradox, propiamente de DC Comics.

BLACK PANTHER, Gran película de Marvel, Gran Soundtrack, Grandes actores.



Danai Gurira:

Okoye, Jefa de La Dora Milaje, en Wakanda, pero a esta actriz en particular la ubicamos un poco mejor en The Walking Dead como Michonne, su voz la escuchamos en Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast como Fury y también la veremos en Avengers: Infinity War retomando el papel de Okoye.

Lupita Nyong’o: El papel que esta actriz mexicana interpretará en la película es Nakia, quien dentro de la trama es la ex amante del Rey de Wakanda. El papel, que como bien recordaremos la llevo a la fama es el de Patsey en el filme 12 Years a Slave, el cual le otorgó un Oscar a la mejor actriz de reparto y un Premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz de reparto, entre múltiples galardones más. Podemos esperar grandes cosas de ella en esta nueva película de Marvel.

BLACK PANTHER, Gran película de Marvel, Gran Soundtrack, Grandes actores.



Forest Whitaker:

De los actores que más trayectoria posee de los involucrados en Black Panther, pues su carrera va desde 1982 con Tag: The Assassination Game hasta la fecha, pero de los papeles que le han dado mayores retribuciones podemos destacar El último rey de Escocia, en donde protagonizó al dictador Idi Amin. Además, acabamos de verlo en Rogue One: A Star Wars Story, siendo el Saw Gerrera, en fin, un grande del cine.

BLACK PANTHER, Gran película de Marvel, Gran Soundtrack, Grandes actores.



Daniel Kaluuya:

El actor que vimos de manera reciente en Get Out como Chris Washington, ahora lo tendremos como W'Kabi en Black Panther, el cual es el mejor amigo de T’Chella dentro de la historia. Cuenta con más películas y series, entre ellas Black Mirror, si hacemos memoria lo encontramos en el segundo episodio de la primera temporada.

BLACK PANTHER, Gran película de Marvel, Gran Soundtrack, Grandes actores.



Andy Serkis:

Volveremos a ver a este actor como Ulysses Klaue, a quien recordamos de Avengers: Age of Ultron, pero ahora aparecerá como comerciante perteneciente al mercado negro y aliado de Killmonger. Ahora bien, entre los proyectos de Andy Serkis tenemos grandes personajes, porque si bien su nombre no les suena familiar, deben saber que él interpretó a Gollum en toda la saga de The Lord of the Rings y The Hobbit, también a Snoke, líder supremo en Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, mismo personaje que el año pasado vimos en Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi.

BLACK PANTHER, Gran película de Marvel, Gran Soundtrack, Grandes actores.



Martin Freeman:

Apareciendo dentro de Black Panther como un miembro de Centro Común, luchando contra el terrorismo. A él lo tenemos un poco más presente por sus papeles en series como The Office y Sherlock, en cine podemos resaltar su participación en la saga de The Hobbit y claro, con el personaje que hoy retoma de Everett K. Ross en Captain America: Civil War.

BLACK PANTHER, Gran película de Marvel, Gran Soundtrack, Grandes actores.



En fin, no podemos dudar del gran resultado que veremos en pantalla después de conocer un poco de las trayectorias del elenco que conforma Black Panther, que como bien se ha dicho, Marvel se ha esmerado en seguir sorprendiendo a la audiencia, como lo hizo con su Soundtrack la semana pasada.