BEYONCÉ, SU CARRERA Y SU VIDA.

BEYONCÉ

Su nombre completo es Beyoncé Giselle Knowles-Carter y es un homenaje al nombre de soltera de su madre Beyoncé. Nació el 4 de septiembre de 1981 en Houston Texas.

Es conocida no solo por su inigualable voz, también por ser una excelente bailarina, compositora, actriz, productora discográfica, diseñadora de modas, modelo y gran empresaria.

Beyoncé en su infancia.

Beyoncé Knowles se crió en Houston Texas. Es la hija mayor del matrimonio entre Tina y Mathew Knowles. Con su hermana menor, Solange Knowles se lleva 5 años, tienen una muy buena relación y además comparten los mismos gustos musicales. En la actualidad Solange es cantante y ha lanzado tres discos. Su madre era dueña de un salón de belleza y su padre era gerente de ventas de Xerox antes de convertirse en su manager y productor musical.

Desde niña Beyoncé se destacó por sus dotes artísticos. Empezó cantando en el coro de la iglesia de San Juan, después ingresó a la St. Mary´s Elementary School en Fredericksburg donde se enfocó en el baile. Su escuela secundaria la estudió en la Escuela para la Realización y Artes Visuales en Houston y más tarde entró a Alief Elisa Alto School, donde sacó a relucir su gran talento musical.

Beyoncé participó en varios concursos de baile y canto en su ciudad natal ganando siempre los primeros lugares. El que más recuerda fue la vez que ganó un programa musical interpretando la famosa canción de John Lennon, Imagine.

Su padre al darse cuenta que su hija iba en serio con su carrera en las artes, decidió dejar su empleo y dedicarse a buscar un sello musical para Beyoncé y la representara.

INICIOS DE SU CARRERA



Beyoncé en Destiny's child

Después de tocar muchas puertas y con todo el apoyo de su familia, en 1997 saltó a la fama como vocalista principal del grupo Destiny´s Child junto con Kelly Rowland, La Toya Luckett y LaTavia Roberson. El grupo era manejado por su padre, Mathew Knowles.

Cabe Mencionar que Kelly era su amiga desde niña ya que su madre trabajó para la familia de Beyoncé e incluso vivieron bajo el mismo techo.



Tiempo después el famoso cuarteto femenil se convirtió en un trió: Beyonce, Kelly y Michelle Williams. El cambio no solo las benefició, sino que las llevó a vender más de 60 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los grupos femeniles con mayores ventas en la historia.

La mayoría de los éxitos de Destiny´s Child fueron coescritos y coproducidos por la misma Beyoncé. En el 2001 ganó el premio “El compositor del año” de la sociedad estadounidense de Compositores, convirtiéndose en la primera mujer de color en recibirlo.



Después de una pausa y que Beyoncé empezara con su carrera como solista, el grupo se reunió en el 2004 para lanzar el disco "Destino Fulfilled", con sencillos como Soldier y Lose My Breath.

Para despedirse con broche de oro del grupo, en el 2005 lanzaron un disco con recopilaciones de sus más grandes éxitos titulado 1#’s, al cual le agregaron nuevas canciones como "Stand Up For Love".



En el 2012 y 2013, el grupo femenil tuvo un regreso triunfal con dos álbumes recopilatorios. Su última aparición fue en el show de medio tiempo del Super Bowl XLVII en el cual Beyoncé fue la artista invitada.

BEYONCÉ COMO SOLISTA

Primer álbum (2003):

En el 2003 comienza su carrera como solista al lanzar su primer álbum titulado "Dangerously in Love". Su éxito no tardó en aparecer, para su primera semana ya había alcanzado el primer lugar en ventas con más de 317 mil copias, en total vendió 11 millones y con este ganó 5 Grammys.

Beyoncé con sus 5 Grammy´s



"Crazy in love", el primer sencillo del álbum a dueto con Jay-Z, se mantuvo 8 semana seguidas como el # 1 de la lista Billboard Hot 100. Beyoncé se convirtió en la primera cantante, después de The Beatles en posicionar su álbum y sencillo en primer lugar tanto en EE.UU como en Reino Unido pasando a la historia.

Segundo álbum (2006):

Como solista vinieron más éxitos en el género R&B, soul y hip hop. Su segundo álbum "B´Day" con fue lanzado el 4 de septiembre en celebración al primer cuarto de siglo de Queen B. Temas como "Beautiful Liar", "Deja Vu" e "Irreplaceable" posicionaron al álbum en uno de los discos más vendidos del 2006 y 2007 con más de 6 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Tercer álbum (2008):

Con “I Am… Sasha Fierce”, Beyoncé nos dejó ver una nueva faceta mostrándonos a su álter ego, llevándola a romper récord ganando 6 Grammys. Y es que ¿qué mujer no bailó con "Single Ladies"? Sencillo ganador a canción del año.

El disco salió a la venta primero en Japón y en su primera semana logró vender más de 42 mil copias. Una semana después fue lanzado en EE.UU colocándose en el álbum #1 a nivel mundial con 591 mil copias vendidas.

El álbum cuenta con 2 discos la cual la deja jugar con su personalidad. En el primero titulado "I Am" canta temas más suaves y en el segundo titulado "Sasha Fierce" incluye canciones más agresivas y con mayor rítmo. Por esta razón Beyoncé saco sencillos dobles para dar a conocer su nuevo material musical con las canciones más destacadas de cada disco, "If I Were a Boy" y "Single Ladies" (Put a Ring on it).

Cuarto álbum (2011):

Después de un descanso en el 2011 saca su álbum 4. Su primer sencillo fue “Run the World" (Girls) con el cual ganó el premio a mejor coreografía en los MTV Video Music Awards de ese mismos año.

Antes de ser lanzado, el álbum fue filtrado en internet y no hubo fuerza que pudiera parar las descargas del mismo.

La misma Beyoncé comento al respecto:

“Supongo que estaban ansiosos por escuchar mis nuevas canciones”.

El 24 de junio del 2011 fue lanzado oficialmente con canciones como "Best Thing I Never Had", "Countdown", y "Love on Top y Party".

Quinto álbum (2013 2014):

Los siguientes años fueron complicados para Beyoncé.

El 16 de febrero del 2013 por medio de HBO, la artista publicó una película biográfica titulada “La vida no es más que un sueño”, producida y dirigida por ella misma. El largometraje incluye escenas de su infancia, partes de su vida personal como su rol en familia, como esposa y madre. En lo laboral se muestran aspectos de su vida como una mujer de negocios y también parte de su vida artística con escenas de Queen B en ensayos musicales. Tras el nacimiento de su primera hija Blue Ivy, Beyoncé nos demuestra que se puede tener un equilibrio entre la vida profesional y la personal.

Su quinto álbum fue titulado Beyoncé. Este último fue sumamente criticado por la manera en que Queen B experimentó con temas más fuertes a lo que sus seguidores estaban acostumbrados a escuchar en sus canciones, como la bulimia, las inseguridades dentro del matrimonio y en la maternidad al igual que la depresión postnatal.

Al publicar este disco también decidió anunciar más fechas para The Mrs cartter show world tour 2014 para dar a conocerlo con un espectáculo totalmente distinto. Con la venta de boletos recaudó 229,7 millones de dólares. Cabe mencionar que el lanzamiento de su quinto álbum no fue anunciado previamente debido a la filtración en la red que había tenido con su álbum anterior.

Su sencillo "Drunk in Love", el cual canta a dueto con su esposo Jay-Z, logró posicionarse en el # 2 de la lista de Billboard Hot 100. Beyoncé llevó a la artista a obtener varios premios, en los MTV Video Music Awards, Queen B ganó a mejor video con mensaje social con “Drunk in Love" y Mejor cinematografía y colaboración en “Pretty Hurts". Como si 3 premios no fueran suficientes, Beyoncé recibió el premio honorífico Michael Jackson.

Queen B tiene 2 ejemplos a seguir. Sin lugar a duda el más grande es Michael Jackson, por lo que recibir este premio fue más que un honor un sueño cumplido ya que lo considera su ídolo. El Segundo es Diana Ross por ser una artista muy versátil, tal como en la actualidad es nuestra querida Beyoncé.

Secto álbum (2016)

"Lemonade" fue lanzado el 23 de abril junto con un largometraje estrenado nuevamente en la cadena HBO donde presentaba su nuevo material audiovisual en compañía de grandes artistas invitados como The Weekend, James Blake, Kendrick Lamar y Jack White.

En su primera semana logró vender 485 mil copias posicionado el álbum como el número uno en el país. Gracias a esto Beyoncé es la primera mujer en la historia en posicionar sus 6 álbumes como los .

# 1 .

Sencillos como "Formation", "Hold up", "Freedom" y "All night" destacan de este disco. Para promocionarlo, ese mismo año empezó el "Tour Mundial de Formation. En la 50º entrega de los premios Grammys, el disco obtuvo 9 nominaciones de las cuales ganó 2, a Mejor álbum contemporáneo urbano y Mejor video musical. De igual forma fue galardonada con el Premio Peabody en la categoría de entretenimiento, también "Lemonade" se convirtió en el segundo álbum más aclamado por la critica del 2016 y en el 2017 fue catalogado como el 6to mejor álbum de todos los tiempos realizado por una mujer según NPR:

Beyoncé se prensentó en el Show del medio tiempo del Super Bowl en el 2016 participando con Coldplay y Bruno Mars con su famosa canción "Formation"

GRAN ACTRIZ

Además de su talento como cantante y compositor, Beyoncé tiene un don nato para actuación. Su primer rol como actriz fue en 1988 en la serie "Smart Guy" en la cual se interpreta a ella misma.

Su primer gran protagónico fue en la película "Austin Powers in Goldmember" en el 2002, en la cual interpretada a "Foxxy Cleopatra" y compartir créditos con el actor Mike Myers y Michael Caine.

Definitivamente su filme más exitoso ha sido "Dreamgirls" en el 2007 interpretando a "Deena Jones", papel por le cual fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz de comedio o musical. En esta película trabajó con grandes artistas como Jennifer Hudson y Eddie Murphy.

VIDA PERSONAL

Además de su exitosa trayectoria, Beyoncé nos ha enamorado desde el 2002 con su envidiable romance con el rapero Jay-Z, el cual ha influenciado en sus grandes éxitos. Su amor fue sellado con una hermosa boda en París Francia en el 2008.

Beyoncé y Jay Z en su boda

La pareja dió a luz a su primera hija Blue Ivy Carter en el 2012 y en 2017 a los gemelos Rumi y Sir Carter, así pudimos observar a Beyoncé en su mejor faceta, la de mamá.

Beyoncé y cus familia.

Beyoncé y Jay-Z se convirtieron en la primera pareja musical billonaria, ya que ninguna otra había alcanzado una fortuna valorada por mas de mil millones de dólares.

Los rumores de la infidelidad de Jay-Z en el 2016 y tiempo después la confirmación de esta infidelidad por parte del rapero casi los lleva al divorcio. Sin embargo la pareja decidió tomar terapia para solucionarlo y como buenos músicos, utilizaron la composición de canciones como una manera de sanar y afrontar la situación. Se dice que muchas de las canciones de su sexto álbum, "Lemonade", el cual toca varios temas precisamente de la deshonestidad dentro del matrimonio, son parte de esta terapia.



Sin lugar a duda Beyoncé es una artista difícil de igualar en todos los sentidos. A lo largo de su carrera a vendido más de 100 millones de copias como solista y ha ganado 22 Grammys. En el 2000 fue reconocida como la artista de la década por la Recording Industry Association of America. En el 2013 la revista Time la incluyó en la lista 100 de personas más influyentes del mundo y Forbes la posicionó en la cima de la lista Celebrity 100, convirtiéndose en la artista negra mejor pagada de la historia.