¡BESO GAY! 'Mi marido tiene más familia' revela los detalles

Emilio Marcos y Joaquin Bondoni, conocidos por interpretar a Aristóteles y Cuauhtémoc respectivamente en la telenovela ‘Mi marido tiene más familia’, asistieron a una entrevista donde platicaron de la popularidad que han obtenido a raíz de hacerse llamar "Aristemo".

Los adolescentes interpretan una pareja gay llamada "Aristemo" dentro del melodrama, sobrenombre que los ha hecho convertirse en la historia de amor más querida y vista de todas las noches.

Durante su entrevista, no podía faltar la pregunta que todos los fans de los jóvenes se hacen en cada capítulo, y es si habrá beso o no entre ellos, ya que cada vez que están cerca y toda la audiencia piensa que por fin van a sellar su amor, algo sucede y no pasa nada.

"Sí va haber beso, por supuesto, estos dos han creado tan tensión entre ellos, que eso se tiene que dar en un momento en el que lo sientan, lo sepan y hasta sepan en que minuto va a suceder".

Y aunque no quisieron dar detalles sobre cuándo será la escena que todo el público espera, la popular pareja sí dejó en claro que sí habrá beso, dejando más intrigados y ansiosos a sus miles de fanáticos.