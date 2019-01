¡BASTA! Pati Chapoy habla de sus problemas de salud

En el marco del aniversario por los 23 años al aire del programa 'Ventaneando', Pati Chapoy, la titular de la emisión, brindó una serie de entrevistas en donde abordó el tema sobre su pleito con Atala Sarmiento; además aclaró como se encuentra de salud.

En entrevista, la periodista aseguró hacer caso omiso a los malos comentarios que ha lanzado Atala Sarmiento a raíz de su salida de Azteca; asimismo aseguró que esa es su manera de abrirse camino en Televisa.

“No me importa lo que digan de mi, solo deseo que le vaya bien”:

Los reporteros aprovecharon para cuestionarla sobre si sus constantes ausencias del programa son una forma de indicar que deja la emisión, a lo que Pati Chapoy aseguró que:

“Mira estoy muy bien de salud, afortunadamente no tengo problema de nada, pero me he ganado el que puedo descansar cuando quiero descansar”, dijo Chapoy a los medios de comunicación.