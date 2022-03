BAFTA 2022: ¿Quiénes son las celebridades mejor vestidas de la alfombra roja?

La celebración de los premios BAFTA 2022 regresan con todo su esplendor y en La Verdad Noticias te compartimos quiénes son las mejores vestidas de la alfombra roja de esta edición. Las celebridades deslumbran con espectaculares diseños glamorosos, así como looks conservadores.

La edición de premios reúne a diversas famosas como Lady Gaga, Salma Hayek, Millie Bobby Brown, Ema Watson, Ariana DeBose, Florence Pugh, Léa Seydoux, Rachel Zegler, Emilia Jones, Daisy Ridley, Sienna Miller, Lucy Boynton, Caitriona Balfe, Renate Reinsve, Shalom Brune-Frankliin.

Así como el actor Kelvin Harrison Jr., Ellie Bamber, Bimini Bon- Boulash y Clara Amfo, quienes lucieron espectaculares atuendos durante su llegada al Royal Albert Hall. Cabe mencionar que el pasado mes de febrero te compartimos la lista completa de nominados.

Celebridades en la alfombra roja de los BAFTA 2022

Lady Gaga

La cantante y actriz Lady Gaga, nominada por “House of Gucci”, llegó con un look espectacular inspirado en Old Hollywood. Mientras que Salma Hayek lució un vestido de inspiración gótica.

Salma Hayek

Mientras que la joven actriz Millie Bobby Brown de 18 años de edad deslumbró con un elegante vestido y guantes de ópera. La actriz Emma Watson lució un vestido con un pronunciado escote y eligió para esta edición lucir su cabello suelto y un maquillaje discreto.

Millie Bobby Brown

Emma Watson

La actriz Ariana DeBose lució un elegante vestido amarillo con detalles en color rojo. El diseño dejaba al descubierto sus estilizadas piernas. Mientras que la actriz Rachel Zegler eligió para la ocasión un vestido de Vivienne Westwood y joyas de Tiffany & Co.

Ariana DeBose

Rachel Zegler

Por otro lado, la actriz Léa Seydoux lució un vestido de Louis Vuitton, de igual forma el diseño resaltaba las curvas de la famosa. La actriz lució un vestido de brillantes en color dorado, pues la protagonista de la aclamada película Coda cautivó a los reflectores.

Léa Seydoux

La actriz Daisy Ridley de Star Wars llegó a la alfombra roja de los premios BAFTA 2022 con un vestido negro de Vivienne Westwood, y la actriz británica Sienna Miller lució un look de inspiración Old Hollywood que combinó con unos guantes negros de encaje.

Daisy Ridley

Sienna Miller

Mientras que Caitriona Balfe, nominada a Mejor Actriz de Reparto por la película “Belfast” lució un vestido de terciopelo con hombros puntiagudos, y la famosa Renate Reinsve nominada a Mejor Actriz Protagónica por su trabajo en “The Worst Person in The World” lució un diseño de Louis Vuitton.

Caitriona Balfe

Renate Reinsve

¿Dónde y cuándo ver la premiación de los BAFTA 2022?

Edición número 75 de los premios

El galardón inglés llega a su edición número 75 y BBC será el encargado de transmitir la celebración, por lo que en México se pudo ver la alfombra roja en punto de las 13:00 horas. Este domingo 13 de marzo premiarán a lo mejor del cine internacional.

A través de las redes sociales de la celebración de los BAFTA 2022 han dado a conocer las producciones que han sido premiadas, de igual forma han compartido en las redes sociales los mejores looks de las celebridades que lucieron elegantes diseños.

