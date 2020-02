BAFTA 2020: Al Pacino sufrió TREMENDA caída en la alfombra roja

El famoso actor Al Pacino ha causado la preocupación entre sus fans, ya que tuvo una tremenda caída en la alfombra roja de los premios BAFTA 2020 en Londres, en donde iba representando su película The Irishman.

Con 79 años de edad el actor Al Pacino, había sido nominado al mejor actor secundario por su papel en la película dirigida por Martin Scorcese, pero mientras el actor recorría la alfombra roja en el Royal Albert Hall, el pasado domingo por la noche, se cayó mientras subía un pequeño tramo de escalones.

BAFTA 2020: Al Pacino sufrió TREMENDA caída en la alfombra roja

Afortunadamente las personas a su alrededor lo ayudaron a levantarse rápidamente y parecía estar bien mientras continuaba con su noche y su recorrido a la toma de las fotografías y entrevistas con los medios de comunicación presentes.

Al Pacino en los BAFTA 2020

BAFTA 2020: Al Pacino sufrió TREMENDA caída en la alfombra roja

Hablando en la alfombra roja, Al Pacino elogió trabajar con Robert De Niro en la película, que se lanzó en Netflix: “Es genial, lo que pasa con Robert es que puedes hacer cualquier cosa. Es el placer que tengo de trabajar con él. Creo que tuve mucha suerte de ser parte de él".

Luego el actor de gran renombre continuó: "muy buen guión de Steve Zaillian. A veces nos olvidamos del escritor. Él fue quien escribió, eso es una gran cosa. Una película comienza con un guión”.

En su categoría, se enfrentó a la competencia de Tom Hanks por “Un hermoso día en el vecindario", Anthony Hopkins por Los dos papas, Joe Pesci por El irlandés y Brad Pitt por Érase una vez ... En Hollywood.

BAFTA 2020: Al Pacino sufrió TREMENDA caída en la alfombra roja

TE PUEDE INTERESAR: BAFTA 2020: actrices que han deslumbrado en la alfombra roja

Finalmente, fue Brad quien se llevó el premio, pero no pudo asistir al evento, dejando a Margot Robbie para recoger su trofeo, mientras que Joker ganó la mayor cantidad de premios con 11 nominaciones que incluyen mejor película, mejor director, guión adaptado y actor principal para Joaquin Phoenix. Poco después, The Irishman y Once Upon A Time In Hollywood obtuvieron 10 nominaciones cada uno.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana