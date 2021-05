B.J. Thomas muere a los 78 años, tenía cáncer de pulmón

El cantante, B.J. Thomas, murió el día de ayer sábado a los 78 años de edad. Esto fue confirmado por uno de sus representantes. La causa de la muerte fue cáncer de pulmón, que Thomas había revelado públicamente en marzo.

El éxito de varios géneros de Thomas incluyó grandes éxitos en las listas de música cristiana y contemporánea para adultos, el último de los cuales le valió cinco premios Grammy y dos premios Dove de la Asociación de Música Gospel.

Billy Joe Thomas nació en Oklahoma, y creció en Houston, Texas, donde cantó por primera vez en público en la Iglesia Bautista Temple Oaks antes de mudarse con su familia a la cercana Rosenberg cuando tenía 15 años.

¿En dónde murió el cantante B.J?

¿En dónde murió el cantante?

BJ Thomas, murió en su casa de Arlington, Texas. Cabe destacar que B.j, estudió en Lamar Consolidated High School, jugó béisbol y tomó el apodo de "BJ" porque ya había varios Billys en la liga.

También cantó en el coro junto a su hermano mayor, Jerry, mientras idolatraba a artistas como el ícono de la música country Hank Williams y la leyenda del R&B Jackie Wilson.

¿Cuál fue el mayor éxito de B.J. Thomas?

Podría decirse que el mayor éxito del cantante es el clásico pop alegre "Raindrops Keep Fallin’ on My Head", uno de los sencillos más exitosos de todos los tiempos y miembro del Salón de la Fama de los Grammy en 2014.

Escrita por Burt Bacharach y Hal David para Paul Newman/ Robert Redford Western Butch Cassidy and the Sundance Kid de 1969, la interpretación de Thomas se ubicaría cuatro semanas en la cima del Billboard Hot 100 y ganaría el Oscar a la Mejor Canción Original.

A pesar del éxito de la canción, el atractivo cruzado de Thomas no se alcanzó por completo hasta 1975 con el lanzamiento de "(Hey Won't You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song" de Larry Butler y Chips Momans, que alcanzó el número uno en el pop. gráfico antes de duplicar la hazaña en la encuesta de país de Billboard.

En marzo, B.J. Thomas anunció que le habían diagnosticado cáncer de pulmón y pidió que su música siguiera viva con sus fans. "Estoy muy bendecido de haber tenido la oportunidad de grabar e interpretar hermosas canciones en todo el mundo con millones de ustedes", escribió.

