¡Azotó! Maluma se emborracha por el AMOR de su vida y se cae

Maluma no podría estar más feliz y aunque todavía está en cuarentena por el coronavirus, esto no ha impedido que celebre un nuevo hito de su canción "The Love Of My Life" (El amor de mi vida) o "ADMV".

Maluma triunfa en Billboard

El cantante colombiano ha compartido un video en su cuenta de Instagram para anunciar que este tema figura en la parte superior de la prestigiosa lista de Latin Airplay Billboard En las fotos se puede ver a Maluma caminando por el borde de la piscina de su residencia, usa lo que parece ser un pijama de color verde esmeralda, un color y con un vaso de licor en la mano.

"Estamos celebrando que" El amor de mi vida "(" ADMV ") es el número UNO en Billborad ... ¡Te amo! ¡Gracias por tanto amor! ”, grita Maluma.

Recién terminado su discurso, el intérprete se lanza a la piscina y se toma un chapuzón porque, como sabemos, es muy particular, con motivo de las celebraciones de sus triunfos.

La publicación de Maluma en Instagram tiene casi 3 millones de visitas y los comentarios no solo de sus seguidores, sino incluso de sus colegas como Flour, De la Ghetto, entre otros, lo felicitaron por este logro.

Maluma celebra su éxito

De esta manera, con el "ADMV" que debutó en el mes de abril, Maluma alcanzó su decimosexto puesto # 1 en la lista de Latin Airplay Billboard en menos de cinco años desde que obtuvo su primer # 1 en el Billboard.

Tal vez te interese.- La tía de Maluma causa furor en redes sociales al modelar diminuto bikini

"ADMV" es una balada romántica que el colombiano escribió en enero, durante un viaje que hizo a Jamaica, donde estaba explorando los sonidos, y que se convirtió en un éxito después de su lanzamiento.