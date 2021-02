Azealia Banks se burla del robo que sufrió Lady Gaga

Lady Gaga se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se divulgara que el cuidador de sus tres perros había recibido cuatro disparos por parte de una persona mientras daba un paseo nocturno; lamentablemente, el agresor logró robarse a dos de las tres mascotas y dejó herido al trabajador de la cantante.

Horas más tarde se dio a conocer que Lady Gaga ofrecía una recompensa de 500 mil dólares a aquella persona que le devolviera a sus mascotas, pero la rapera Azealia Banks decidió burlarse de ella y a través de sus redes sociales ofreció una cantidad mayor para que el ladrón le entregue a los animales.

"Eso no es nada. Ofrezco 750 mil dólares por los perros de Lady Gaga. Tráiganme a los perros", escribió la polémica rapera junto a una foto de la noticia que compartió en sus historias de Instagram, hecho que causó la indignación de los fans de la Mother Monster.

Azealia Banks tacha a Lady Gaga de transfóbica

Posteriormente, Azealia Banks acusó a la cantante de ser una persona transfóbica, esto debido a que según la rapera, Lady Gaga prefiere invertir dicha cantidad de dinero en recuperar a sus mascotas que apoyar a aquellos fanáticos que desean realizarse una cirugía de reasignación de sexo.

"¿Lady Gaga no sabe que sus fanáticos trans necesitan dinero para la cirugía de cambio de sexo? Si ella va a gastar 500 mil dólares en sus perros y no ayuda a la gente que la hizo rica, creo que eso es transfóbico", añadió Azealia Banks en sus historias de Instagram.

Las polémicas declaraciones de la rapera han causado la molestia de los fanáticos de Lady Gaga, quienes le piden que la respete y no haga un drama donde no lo hay; además le recordaron que la cantante ha hecho un sinfín de donaciones y que no puede ser juzgada por gastar su dinero en lo que a ella le plazca.

Azealia Banks aseguró que Lady Gaga era una persona transfóbica por preferir pagar el rescate de sus perros a apoyar la operación de sus fans.

¿Consideras exagerado la recompensa que ofrece Lady Gaga por recuperar a sus perros? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado ¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Fotografias: Instagram