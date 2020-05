Azealia Banks da con todo a Nicki Minaj ¡Estalla en contra de la Reina del Rap!

Azealia Banks está de vuelta, después de varios escándalos como el nombre del bebé de Grimes, y el prolongado colapso público de Lana del Rey, ¿quién de nosotros no se preguntaba, en qué parte de la tierra verde de Dios estaba la cantante?.

Del Instagram de Azealia Banks

Bueno, el lunes 25 de mayo, la única y verdadera agente del caos, Miss Banks, emergió del agujero en el que se había escondido e hizo lo que mejor sabe hacer: alterar las cosas.

Pero con tantos escándalos y controversias que surgieron durante el largo fin de semana, ¿cuál fue el elegido por la cantante de "212", Azaelia Banks para romper el silencio?.

En una decisión sorprendente, Azealia Banks dejó a Lana Del Rey y Grimes solas y eligió venir por Nicki Minaj primero. Después de contar algunas historias serias de NSFW sobre supuestos encuentros con Adrian Grenier y Dave Chappelle, Banks criticó a Minaj por no declarar en contra de su compañera en "Say So (Remix)" después de que surgieron denuncias durante el fin de semana de que Doja Cat se burló de las víctimas de la brutalidad policial con su canción "Dindu Nuffin "y participó en chats de video racistas.

Azealia Banks estalla contra Nicki Minaj

"Nicki", dice Banks directamente a la cámara, "por toda esa jodida boca que tienes para Cardi B por hablar mierda sobre mujeres negras, y ahora te callas porque conseguiste este pequeño número uno con esta perra blanca [...] Eres una perra”.

Si pensabas que era lo más lejos que iba a llegar Miss Banks, entonces claramente no recuerdas a la artista anteriormente conocida como Azealia Banks. "Ahora estoy recordando el pasado y estabas celosa de Cardi ... estabas celosa porque ella tiene más estilo que tú", dijo Banks para echar sal en las viejas heridas.

Si no estaba lo suficientemente claro qué piensa Azealia Banks de la situación, la intérprete continúa diciendo que si Nicki Minaj no rompe el silencio y llama a Doja Cat por sus comentarios, entonces ella "no es la reina del rap [...] Estás trabajando con Tekashi 6ix9ine y Doja Cat y perras wack así ¿qué? Tratando de poner miedo en los corazones de las perras, estoy muy decepcionada de ti. Toda esa mierda que hablas sobre rap femenino y femenino esto y femenino aquello y mirarte vendiendo. Estás vendiendo".