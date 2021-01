Azealia Banks aterroriza internet al desenterrar a su gato muerto y COCINARLO/Foto: Pousta

¡Advertencia: Puede contener imágenes fuertes! Azealia Banks desenterró a su gato muerto Lucifer de una tumba para "devolverla a la vida", como los fans horrorizados vieron en Instagram esta mañana. La controvertida rapera ha preocupado a sus seguidores en el pasado con sus extraños actos.

La joven de 29 años tomó Instagram para compartir un video, que fue eliminado rápidamente, en el que ella y una persona desconocida desenterraron al gato sin vida mientras se reía de fondo e inventaba un rap al respecto.

"¡El gato está en la bolsa!" bromeó durante el impactante video, mientras sacaba una bolsa cubierta de tierra que supuestamente sostenía el cuerpo del gato. Ella dijo que quería devolverle la vida al animal.

Azealia subtituló la publicación del video: "Lucifer 2009 - 2020. Mi querida gatita. Gracias por todo. Una leyenda. Un ícono. Por siempre un servicio de servicio".

Azealia desenterró a su gato y lo compartió en redes sociales, aunque después eliminó las publicaciones ante la crítica de sus fans/Foto: The Sun

En el clip perturbador, luego procedió a hervir al gato en una olla grande de agua turbia. También compartió todo el viaje en sus Historias de Instagram; sin embargo, todas las fotos y videos fueron eliminados rápidamente.

La rapera causó terror y asco en internet por cocinar el cuerpo de su mascota que falleció/Foto: The Sun

Pero muchos seguidores aún lograron ver las publicaciones gráficas y se horrorizaron cuando se dirigieron a Twitter. Un fan escribió: "Realmente espero que la niña reciba ayuda algún día, pero... Maldita sea".

Azealia incluso compartió una foto con lo que parecen ser los restos del animal muerto, del cual sólo quedaron los huesos/Foto: Unilad

Otro agregó: "Mi estómago está en mi boca en este momento. Realmente debería hablar con un psicólogo". Otro dijo: "Este es uno de los primeros tuis que vi esta mañana, y creo que ya estoy listo para cerrar la sesión".

Las polémicas de Azealia Banks

Esta no es la primera vez que Azealia ha sacudido el mundo de las redes sociales con su comportamiento. En 2013, Azealia fue acusada de ser homofóbica después de usar un insulto gay en numerosas ocasiones mientras criticaba al famoso bloguero Perez Hilton.

En respuesta, ella dijo: "Aquí vamos de nuevo. Todos fingiendo estar tan conmocionados y conmovidos por la palabra f *** ot".

"Es como si la sociedad estuviera tan aburrida de sí misma que necesita aferrarse a estas reglas obsoletas de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. ¿Por qué la sociedad ha aceptado a n *** er como coloquialismo .. pero no acepta f *** ot? Todo el mundo siempre actúa como si fuera 1905 en esta perra", expresó.

En 2016, Azealia también usó insultos raciales dirigidos al ex miembro de One Direction, Zayn Malik. Luego dejó a los fanáticos de Meghan Markle "disgustados" al afirmar que la ex miembro de la realeza podría morir en un accidente automovilístico en 2022.

El verano pasado, Azealia Banks dejó a sus seguidores temiendo que se suicidara después de que dijo que estaba "lista para comenzar" en una publicación de Instagram. Ella dijo en sus Historias de Instagram: "Sí, creo que he terminado aquí".

"Esta pandemia , la falta extrema de interacción social, la falta de intimidad, combinada con el constante ridículo público está haciendo la vida más difícil de lo que vale. Creo que pronto terminaré mi mandato aquí en la Tierra", declaró.

Ella agregó: "Voy a documentar mis últimos tiempos y lanzar una película para que finalmente me entiendan, desde mi perspectiva".

La nativa de Nueva York también se ha enfrentado a problemas legales. En 2015, fue arrestada por presuntamente agredir física y verbalmente a una guardia de seguridad después de que se le negara la entrada a un club por no tener un sello de entrada.

Fue acusada de alteración del orden público y se le ordenó asistir a un programa de manejo de la ira. Azealia previamente habló sobre sus problemas de salud mental en su página de Facebook.

Ella dijo: "Ellos bromean, te insultan y te dicen que necesitas un médico, pero no tienen idea del tipo de caos incontrolable que ocurre dentro de tu cabeza".

"Además de sugerir arrogantemente que necesitas medicarte, estas personas no tienen idea de lo retorcidas que son las drogas psicológicas", afirmó la rapera. ¿Crees que Azealia Banks necesita ayuda psicológica? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

