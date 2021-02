Aylín Mujica sin ropa interior demuestra porqué es un reina de la televisión

Aylín Mujica es una bella conductora y actriz de televisión que recientemente estuvo en medio de una fuerte polémica con el conductor Juan José Origel y que recientemente ha hecho arder las redes con una atractiva pose.

Resulta que en esta ocasión la bella actriz cubana consiguió dejar a varios con la boca abierta, luego de que publicara su nuevo post en Instagram, en donde se ha lucido de lo más atractiva.

Tal parece que en esta ocasión Aylín Mujica, logró deslumbrar a miles de sus seguidores, luego de mostrar su belleza en su reciente post de Instagram y ha hecho enloquecer a sus miles de seguidores que halagan su figura.

La artista cubana en la fotografía se mostró luciendo un increíble maquillaje y mientras posó solo con una blusa blanca, la cual estaba abierta, dejando entrever que esto era lo único que la cubría en la parte superior.

No es para menos que Aylín Mujica logró hacerse con el cariño de varios fans, pues casi de inmediato logró hacerse con más de 27 mil reacciones y cientos de comentarios de sus fieles admiradores, quienes la colmaron de elogios.

Aylín Mujica y su polémica con Pepillo Origel

Hay que recordar que Pepillo Origel sigue siendo tema de conversación, luego de que presumiera que por fin le aplicaron la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 en Miami.

Entre carcajadas, comentó que no le quitaron la Visa y que no le hicieron nada pese a no ser residente. En medio de las críticas que volvió a desatar en su contra, Aylín Mujica de Suelta la Sopa se unió a ellas.

Esta fue la razón suficiente para que el conductor de espectáculos arremetiera en su contray asegurara que por él, ella llegó a México. Por ello, la famosa ocupó el espacio televisivo en donde labora para responderle de forma contundente.

“Tú lo sabes muy bien, porque desde el año 94 viste cómo trabajaba, cómo tenía dinero y tenía que decidir si iba a un casting o me comía una torta, pasé mucha hambre, dormí en un banco en un parque”.

