Aylín Mujica se vuelve a arreglar el rostro para La Casa de los Famosos

Aylín Mujica se vuelve a hacer arreglar el rostro para La Casa de los Famosos

Aylín Mujica forma parte del elenco que participará en el reality show ‘La Casa de los Famosos’, el cual, iniciará transmisiones el próximo 17 de enero.

Por tal motivo, la cubana busca lucir espléndida para beneplácito de sus seguidores, quienes en sus redes sociales se desviven en halagos.

Sin mayor inconveniente por mostrar sus secretos de belleza, la actriz reveló los detalles de su visita al Dr. Galán en Miami, Estados Unidos, también conocido como el “Doctor de las Celebridades”.

Aylín Mujica presumió sus arreglitos

‘Galán Aesthetics’ recibió la visita de la actriz cubana, quien buscaba hacerse un retoque estético en el rostro para destacar su belleza frente a las cámaras del reality show.

A través de un video compartido para la revista ‘People en español’, Aylín contó los pormenores de su visita al especialista.

Asimismo, la actriz destacó el trabajo profesional del Dr. Galán, quien se encarga de sacar provecho de la belleza de las celebridades.

Aylín Mujica acudió a la clínica del “Doctor de las Celebridades” para hacerse un procedimiento que consiste en “refrescar” la piel de su rostro.

"Estoy tan feliz Dr. Galán, gracias. No me puedo reír mucho porque me hice un procedimiento para refrescar mi carita", relató la actriz en el video.

Por su parte, el Dr. Galán explicó en qué consiste dicho tratamiento, así como los beneficios que aporta a sus clientas y clientes.

"Lo que hicimos fue refrescar y trabajar en algunos puntos específicos para darle mejor simetría y definir más el volumen", explicó el especialista.

Mientras tanto, Aylín manifestó contenta que se sentía “joven y rejuvenecida” después de recibir el tratamiento.

‘Galán Aesthetics’ se especializa en procedimientos estéticos no invasivos y técnicas antienvejecimiento.

El Dr. Galán es muy socorrido por las figuras del espectáculo, quienes viajan hasta Miami cada mes para practicarse tratamientos estéticos que ayuden a combatir el envejecimiento y las imperfecciones de la piel ocasionadas por el día a día.

