Aylín Mujica es la nueva estrella que regresa a Televisa

Aylín Mujica ha informado a la prensa que se encuentra de nueva cuenta trabajando con Televisa, quien fue la primera empresa que le abrió las puertas en los años 90 cuando la actriz recién llegaba de su país natal Cuba para forjar su carrera como actriz.

Fue en una entrevista al medio Mezcal TV donde la famosa, quien desde 2006 trabaja para el canal de Telemundo, reveló que formará parte de la nueva producción de Televisa, una telenovela con toques de comedia y que llevaría por título “Como tú no hay dos”.

“Televisa fue la primer empresa que me abrió las puertas cuando llegué a este país y sigo muy agradecida con ello, me siento en casa otra vez, con muchísimo cariño me han recibido”, dijo muy feliz a Mezcal TV.