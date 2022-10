Aylín Mujica confesó por qué Geraldine Bazán se molestó con ella

Aylín Mujica acaba de participar con Geraldine Beazán en “Secreto de Villanas” y recientemente, la actriz, promocionó en qué este nuevo programa consiste en que seis villanas de telenovelas hablarán de sus vivencias personales y en la televisión.

Asimismo, Aylín contó que le encantó todo el proceso de participar en este programa, sin embargo, pasó momentos muy incómodos con su compañera Geraldine Bazán pues después de hacerle una pregunta a la ex de Gabriel Soto, ella quedó muy enojada.

¿Cuál fue el motivo del enojo de Geraldine Bazán? Según Aylín Mujica los problemas con Geraldine comenzaron cuando en una ocasión le hizo algún comentario sobre el engaño de Gabriel Soto. ¡Quédate que en La Verdad Noticias te contamos qué le dijo!

Este fue el comentario de Aylín Mujica que molestó a Geraldine Bazán

Aylín Mujica revela en rueda de prensa lo que pasó con Geraldine Bazán.

Aylín Mujica nos reveló que comentario fue el que hizo ganarse una enemistad momentánea con la actriz Geraldine Bazán ahora que coincidieron en el reality show llamado “Secreto de Villanas”.

“Hubo algunas cositas que no me gustaron de Geraldine Bazán, que dijo cosas que yo me quedé fría. Cuando yo estaba en el programa de ´Suelta la Sopa’, le dije, ‘yo alguna vez te defendí porque yo también soy mamá soltera y soy mamá que cuida a sus hijos y me han engañado al igual que a ti’ y ella salió ahí con una grosería que no me gustó” contó Aylín.

Aunque Aylín asegura que su amistad con Geraldine Bazán continúa. Sin embargo, sólo concluyó comentando que Geraldine casi no contó muchas cosas de su vida personal: “Ella es una niña muy linda. Fue la única que no se abrió totalmente, todas contamos cosas del pasado, fuertes, y ella no.”

¿Quién le quitó el marido a Aylín Mujica?

Raquel Bigorra se quedó con el esposo de Alín.

La famosa Aylín Mujica también sufrió de que otra actriz le quitará no solo a un esposo sino a dos. Esta mujer fue Raquel Bigorra, quien primero se quedó Osamu. Después, comenzó una relación con Alejandro Gavira cuando se acababa de divorciar de Aylín y por ello se piensa que él ya le era infiel.

