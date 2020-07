Aylín Mujica con las PIERNAS ABIERTAS luce atrevido bikini en la playa

Aylín Mujica es una de las actrices que han derrochado su belleza por su paso por México y es que desde sus participaciones en diversas telenovelas se ganó el cariño de muchos mexicanos.

Actualmente la bella actriz cubana es la prueba de que las mujeres de más de 40 siguen siendo más que un encanto y está mejor que nunca y para ello no deja de presumirse en sus redes sociales, en donde deja a más de uno con la boca abierta.

No es para menos que la cubana Aylín Mujica, es una de las mujeres más guapas de la pantalla, la famosa ha puesto en alto el nombre de Cuba y deja claro que aún después de los 40, sigue siendo terriblemente hermosa y, quedó evidenciado, pues no hace mucho mostró que las sentadillas sí le hacen efecto.

Hay que recordar que en los 90, la bella actriz conquistó las escenas de Televisa, ella en su momento expresó: Televisa fue la primera empresa que me abrió las puertas cuando llegué a este país y sigo muy agradecida con ello, me siento en casa otra vez, con muchísimo cariño me han recibido.

Las sentadillas de Aylín Mujica

Hace algunos años la bella Aylín Mujica, partió a Estados Unidos y ahí es donde ha llevado gran parte de su carrera, pero ha sido recientemente que subió a sus historias videos en donde se ve que le hacen la prueba del virus, pues, se lo pidieron como requisito para poder regresar a trabajar.

Por fortuna el resultado fue negativo, así que está más que lista para aparecer en las pantalla, pero eso sí, para ella en esta cuarentena el ejercicio no para, pues se ha visto muy activa, tonificando sus indudables atributos, en la playa, en casa y prácticamente en el lugar que se le atraviese, es una mujer muy disciplinada y hasta a su entrenador etiqueta a la hora de subir un video inspirador.

Cabe destacar que en uno de sus ultimo videos la actriz de Televisa coloca una descripción: A veces hay que poner una pausa y conectarte con lo que realmente te hace vibrar, entrenamiento en la playa.