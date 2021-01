Aylin Mujica: Así de GUAPO luce su hijo mayor ¡Musculoso DJ!

Aylín Mujica es una de las actrices cubanas que ha destacado en el mundo de las telenovelas, que siempre ha deslumbrado con su elegancia, pero muy poco se sabe de su apuesto hijo.

Hay que recordar que esta bella actriz convirtió en madre a los 19 años y en varias ocasiones ha señalado que siempre supo que quería ser mamá de muchos hijos y afirmando que es lo mejor que le ha pasado en la vida.

El guapo hijo de Aylin Mujica

Es por eso que ahora te presentamos a su apuesto hijo que está conquistando a los fans de su madre al lucirse espectacular a sus 27 años, se trata de Mauro Menéndez se puede notar por lo que publica en sus redes sociales, que es fanático de la lectura, y por supuesto de la música, que es a lo que se dedica hoy en día, siendo un popular Dj.

En alguna ocasión el hijo de Aylin Mujica se ha descritó así: Crecí en México jugando fútbol en la calle, a veces descalzo porque no quería estropear los zapatos del colegio. Cuando me mudé a Miami me lesioné la rodilla y dejé el fútbol. La música era todo lo que me quedaba y decidí intentarlo. 11 años después vuelvo a México para vivir un momento especial que nunca olvidaré.

“Quiero inspirar al mundo y estar en condiciones de cambiar vidas. ¡Consigámoslo!”.

Mauro Menéndez es un exitoso músico, productor y Dj, y se ha abierto paso por sí mismo. Su nombre artístico es Maahez. Y tal parece que trae en la sangre el querer pertenecer al mundo del espectáculo.

Se sabe que la actriz cubana tenía apenas 19 cuando tuvo a su hijo. Ahora él es un famoso DJ internacional y se conoce con el nombre de MAAHEZ y lluvia de halagos no tardan en llegar en cada una de sus publicaciones en Instagram, pues la mayoría señalan lo guapo que luce Mau.

Cabe destacar que entre los comentarios que le hacen a la actriz sobre su hijo se encuentran estos: “Suegra usted puedes seguir pintando. ��”, “Parecen hermanos, qué lindo es tener hijos en temprana edad ����”, “Bien guapo MAAHEZ. Happy Birthday”, “Suegra ����”, “�������� parece más bien tu hermano!”, entre muchos otros.

