¿Aylin Criss sigue en una relación con Dave Segura?

Después de miles de dudas que llegaban a las redes sociales de los famosos influencers Dave Segura y Aylin Criss, sobre si seguían siendo novios después de comenzar su relación en el reality show La Venganza de los Ex VIP, por fin aclararon la verdad y lo compartieron con su público.

“De todo lo malo siempre sale algo bueno, y de las cosas más hermosas que pude conocer en estas vacaciones es esta hermosura que literal era todo lo que estaba buscando”, confesó Dave, confirmando que ya tienen una relación formal.

Aylin fue de las favoritas en el reality y recientemente celebró sus 2 millones en Instagram desde Cancún así que no sólo consiguió fama, también consiguío conocer el verdadero amor y se nota muy feliz con él.

La historia de amor de amos es muy peculiar ya que Dave entró a la casa por ser el ex novio de Camilo, un buen amigo de Aylin pero conforme avanzaba la serie, Camilo se juntó con otro ex novio y le dejó el camino libre a los guapos influencers quienes no dudaron ni un momento en empezar a conocerse y tener intimidad.

En este reality show conocimos un lado muy intimo de los influencers, ya que en algun momento se olvidaron de las cámaras y decidieron hacer de todo, desde quitarse la ropa hasta tener relaciones sexuales en trios o enfrente de otros.

¿Cómo observar La Venganza de los Ex Vip?

Este reality show de MTV está disponible a través de Paramunt Plus, en esta plataform podrás encontrar diez capítulos de intenso drama en donde el alcohol se hizo presente la mayoría del tiempo pero esto desembocó peleas, amoríos e infidelidades.

De los integrantes más populares del show, se encuentra Kim Shantal, Luis Suavecito, Brandon Castañeda, Frida Urbina, Aylin Criss, Camilo Puldarin, Dave Segura, Daniel Fraga, Robbie Mora y Karen Castañeda.

