Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- ¡Ay nanita! 10 payasos que dan más miedo que "ESO" Es cierto que muchos de nosotros, por alguna extraña razón le tememos a los payasos. Bueno, debido a que recientemente se estreno la película de "IT" en donde vemos al payaso más aterrador de la historia llamado: Pennywise aterrando a toda una comunidad, nos hemos dado a la tarea de buscar a 1o terribles payasos que te dejaran con los ojos cuadrados. Pues con tan solo verlos, hasta Pennywise se ve como payasito de una fiesta infantil. Así que, si eres de las personas que también gracias a "IT" le temen a los payasos, te recomendamos que en este momento, no sigas viendo o bueno sí, sigue leyendo la nota, te vas a divertir.

¡Estamos hablando en serio!

1.- Cuándo desde chiquito traes la maldad por dentro y tú familia ¡Lo sabe! Si no, miren la siguiente foto:El niño parece que salió directamente de un cuento de terror, pero lo importante es que su familia está feliz. 2.- Está foto nos aterra, dicen que la gente de Monterrey lo conoce muy bien.

¿Alguien podría decirnos cómo se llama?

3.- ¡Estos padres en definitiva odiaban a su hija! Con ese payaso tan feo, yo creo que la niña nunca pudo ver a los payasos igual, dios santo, "IT" a un lado de este personaje, se vería como el payaso de una película de Disney. 4.- Pennywise, no te preocupes, este payaso al mismo tiempo también quizo volar como Buzz Lightyear. Oh...en realidad ¿Qué tipo de Buzz Lightyear es este? 5.- ¡Hombres! ¿Qué harían si el día de su boda su novia decide revelar su verdadera identidad? La pregunta aquí sería, después de ver a su novia con este terrible disfraz, aceptaría casarse con ella ¿Será que dio el sí? 6.- Y ahora, mira detenidamente esta foto: La pregunta del millón ¿Quién de los 3 crees que tiene más miedo? Por la cara de los personajes de Disney, yo le voy más a Donlad ¿Tú que piensas? 7.- ¡No bueno! No podemos dejar pasar a las imitaciones de "IT" el día del estreno, les aseguramos que este asusto a más gente a la hora de la entrada, que al momento de ver la película, si no me crees, mira la cara de los dos chicos, de verdad lucen asustados. 8.- Este solo asusta con ver su maletín, tan sólo de verlo te aseguro que muchos de nosotros salimos corriendo... 9.- ¡La cara del gato nos dice todo, sin palabras... 10.- Y para terminar, en México también tenemos a nuestro payaso diabólico y mira que da más miedo que todos los anteriores. ¡Claro! Estamos hablando de "MARGARITO"... http://ruudee.tumblr.com/post/75027667378/margarito-eres-tu