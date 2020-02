Axl Rose, líder de la famosa banda de rock “Guns N’ Roses”, celebra 58 años de edad

William Bruce Rose Jr, conocido artísticamente como Axl Rose, es una de las figuras más populares y representativas en la historia del rock, puesto que se ha distinguido por su gran talento musical al ser vocalista de una de las bandas más famosas, como lo es Guns N’ Roses.

Hoy Axl Rose cumple 58 años de edad con un gran legado musical en el paso de los años; cabe recordar que Rose descubrió su talento artístico desde muy pequeño, donde mostró sus grandes aptitudes tocando el piano y siendo parte del coro de una Iglesia en su ciudad natal Lafayette, Indiana.

Su primer acercamiento a una banda musical lo realizó desde su adolescencia creando su primer grupo junto a Izzy Stradlin, que más adelante serían los miembros fundadores de la icónica banda Guns N’ Roses.

La complicada vida de Axl Rose

Formado en una familia totalmente disfuncional, Axl Rose también tuvo una adolescencia bastante complicada, siendo arrestado más de 30 veces por distintos delitos, entre los que destacan robos en pequeños establecimientos, peleas callejeras y alcoholismo.

En realidad su vida fuera del éxito no fue nada fácil para este artista, quien en algún momento acusó a su padrastro de abusar sexualmente de él cuando lo llevaba al Museo de la Marina; una polémica confesión que su madre no apoyó.

Después de varios problemas en su vida privada, a los 20 años Axl Rose fue diagnosticado con trastorno bipolar y trastorno explosivo intermitente, una condición afectó en diversas ocasiones a su carrera.

Axl Rose celebra 58 años de edad con un gran legado musical

A pesar de todos estos sucesos, Axl Rose, quien hoy celebra 58 años de edad, formó una importante banda que revolucionó el rock en la década de los ochentas y noventas, Guns N’ Roses, grupo conformado por Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan y Steven Adler.

El primer álbum de esta icónica banda fue “Apetite For Destruction”, cuyos sencillos como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’Mine“ y “Paradise Ctity”, alcanzaron un gran éxito que incluso continúa hasta nuestros días.

A pesar de que en la década de los noventa algunos miembros de esta banda se separaron, finalmente en 2016 realizaron uno de los mejores reencuentros, realizando giras musicales por todo el mundo.

