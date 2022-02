Axl Rose, el vocalista de Guns N' Roses, cumple 60 años de vida.

El cantante W. Axl Rose nació William Bruce Rose Jr. el 6 de febrero de 1962 en Lafayette, Indiana. ¡Esto significa que Rose está cumpliendo hoy sus 60 años! Y los fanáticos de Guns N' Roses están celebrando su cumpleaños con algunas de las mejores canciones de la banda.

Axl Rose es cantante, compositor, músico y productor discográfico. Es mejor conocido como el vocalista principal y letrista de la banda de hard rock Guns N' Roses y ha sido el único miembro constante de la banda desde que se fundó la banda en 1985.

También estuvo de gira con AC/DC después de que Brian Johnson dejó temporalmente la banda debido a la pérdida de audición en 2016. Numerosos medios de comunicación han nombrado al cantante Axl Rose como una de las mejores cantantes de todos los tiempos.

La historia de Axl Rose con Guns N' Roses

Axl Rose, el vocalista de Guns N' Roses, cumple 60 años de vida.

Después de haber nacido y crecido en Lafayette, Indiana, Rose se mudó a Los Ángeles a principios de la década de 1980. Se unió a varias bandas allí, incluidas Hollywood Rose y LA Guns. En 1985, Axl cofundó Guns N' Roses.

En 1987, la banda lanzó su primer álbum, "Appetite for Destruction", que vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo. También es el álbum debut más vendido de todos los tiempos en los EE.UU. con más de 18 millones de copias vendidas. En 1991, la banda siguió con "Use Your Illusion I" y "Use Your Illusion II", que fueron aclamadas por la crítica

¿Cuándo se separó Guns N' Roses?

Axl Rose, el vocalista de Guns N' Roses, cumple 60 años de vida.

La Verdad Noticias informa que, aunque la banda se separó en 1994, Rose pudo continuar trabajando bajo el nombre de Guns N' Roses debido a que tenía el derecho legal para hacerlo cuando la banda comenzó.

En 2001, trajo de vuelta a Guns N' Roses y lanzó “Chinese Democracy” en 2008, que no estuvo a la altura de las expectativas de sus predecesores. En 2012, Rose fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Guns N' Roses, pero se negó a asistir y pidió ser excluida del legendario salón del rock.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.