Axl Rose aterroriza a sus fans con su demacrado rostro (FOTO)

Guns N’ Roses es sin duda una de las bandas más icónicas y exitosas de la década de los 80’s, pues canciones como “Sweet child o mine” y “Welcome to the jungle” aún siguen siendo escuchadas por miles de sus fieles fanáticos.

Pero como a todos los famosos, el tiempo no pasa en vano pues el famoso vocalista Axl Rose, luce totalmente irreconocible.

¿Qué le pasó a Axl Rose?

Axl Rose

El famoso vocalista de la banda de 56 fue visto junto al famoso ex boxeador Mickey Rourke de 66, y su presencia fuera de emocionar a sus fans, los dejó totalmente consternados pues su apariencia luce totalmente deteriorada, ya que tras la época de excesos en su juventud, combinada con el exceso de operaciones estéticas, le ha dejado un rostro totalmente diferente al de su época con los Guns N’ Roses cuando incluso era considerado un sex symbol.

Te puede interesar: Kim Kardashian enseña por accidente las 'chichis' (FOTO)

Axl Rose y Slash

“Ni las viejas del Centenario están tan estiradas como ellos”

Mickey Rourke y Axl Rose mostrando como han pasado los años. pic.twitter.com/DvHeYZrMWp — Rafael Rivera (@RafaDato2) 4 de diciembre de 2018

Por supuesto que los fanáticos no dudaron en expresar su incomodidad o para burlarse del aspecto del mítico cantante, quien hasta el momento no ha hecho algún comentario tras las críticas de las que está siendo víctima, aquí te dejamos algunos de los memes que los usuarios le hicieron al cantante.