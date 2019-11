Axel Rose sufre aparatosa caída en pleno concierto (VIDEO)

Guns N’ Roses es una de las bandas más famosas e icónicas de todos los tiempos, pues ya tienen un lugar asegurado en la historia por temas como ‘Sweet child O’ mine’ o ‘Welcome to the jungle’, ya que no hay nadie en el planeta que no reconozca estos temas.

Aunque la banda tuvo sus problemas en el pasado e incluso eso los orilló a su separación, los miembros limaron asperezas y cumplieron los deseos de sus fans al reunirse nuevamente para seguir llenando estadios con sus increíbles conciertos.

Durante su ultima gira, la famosa banda liderada por Axl Rose incluso visitó México en varias ocasiones, y aunque siempre son noticia por sus presentaciones, esta vez el centro de todo es el mismo Axl Rose a causa de un percance en uno de sus show.

Sufrió una aparatosa caída

Hace apenas unas horas, Axl Rose, Slash y el resto de los miembros de Guns N’ Roses ofrecieron un concierto en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en las instalaciones del Caesar’s Palace, y como siempre llenaron el lugar hasta el tope.

Durante la interpretación de ‘Knockin’ on heaven’s door’, uno de sus temas más famosos, el famoso vocalista Axl Rose protagonizó un incómodo momento tras caer de espaldas a la mitad de la canción.

El show debe continuar

Aunque aparentemente la caída tomó por sorpresa al cantante de 57 años, se las arregló para incorporarse nuevamente y terminar de cantar sin problema alguno, lo que generó aplausos de cientos de sus fanáticos.

Tras la caída, Axl Rose entró al selecto grupo de rockeros que han visto muy de cerca el suelo, pues artistas como Dave Grohl de Foo Fighters, Steven Tyler de Aerosmith y The edge de U2 han caído durante sus presentaciones.

Se dice que la caída no fue por perdida de equilibrio, sino que aparentemente había una especie de liquido en el suelo del escenario y esto ocasionó que Axl Rose resbalara, pues tras levantarse, limpió una zona del escenario con una toalla para evitar otra caída.

