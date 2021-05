Axel Llunas, pequeño actor que interpretó al hermano menor de Luis Miguel

Axel Llunas es el niño de 12 años encarna en la serie de Netflix a Sergio Gallego, en la vida real es nieto de Dyango, hijo de Marcos Llunas y hermano menor de Izan, quien fue el Luismi pequeño en la primera temporada.

Axel aparece en la segunda entrega del biopic como el hermano pequeño del cantante, Axel Llunas, el «hermano menor» de Luis Miguel en la serie de Netflix, también se dedica a la música.

Llunas realiza la interpretación de Sergio (Sergiño), el hermano menor del cantante Luis Miguel y ha logrado ganarse el corazón de muchos fans: Mis padres me apuntaron en clases de actuación porque me gusta mucho y siempre están a mi lado en todo lo que hago.

Axel Llunas y su experiencia en la serie

Axel Llunas es el niño de 12 años encarna en la serie de Netflix a Sergio Gallego

El pequeño actor que tiene 15 mil seguidires en Instagram ha expresado: La primera vez frente a las cámaras era complicado porque eran muy grandes y tenía que aprenderme los guiones. Al principio era difícil, pero ahora es fácil.

También ha comentado que al inicio por la inquietud le preguntó en varios ocasiones a una persona cuando le tocaba grabar: Le pregunté como 40 veces porque me daba miedo. Me gustaría más la actuación que el canto…

“Me gusta meterme en el papel de los demás”.

El talento es de familia

Familia del pequeño actor

Axel Llunas canta y actúa como lo han hecho su abuelo, el cantante español Dyango. Es importante mencionar que su papá es el cantante Marcos Llunas y su hermano Izan personificó a Luis Miguel en su infancia, en la primera temporada de Luis Miguel, la serie.

“Estaba nervioso por las cámaras y me daba miedo, pero ahora ya me acostumbré y me gusta actuar”.

Esa ha sido parte de la experiencia del pequeño actor, quien también dijo: Mi hermano me dijo que no tuviera miedo, que no estuviera nervioso y que fuera natural, entonces cada vez que actuaba pensaba en él, me dio trucos de actuación.

El pequeño Axel Llunas comentó que lo que más le gustó de interpretar a Sergio es que es un niño como él. Sin embargo él tiene un problema que está entre la abuela y Luis Miguel. Lo más difícil fue llorar.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.