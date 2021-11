Avril Lavigne vuelve a sus raíces pop-punk en 'Bite Me'

En medio del renacimiento del pop-punk, Avril Lavigne lanzó su nuevo sencillo "Bite Me" el miércoles (10 de noviembre), el primero desde que firmó con DTA Records de Travis Barker .

"Estoy tan jodidamente emocionado de lanzar nueva música", escribió el hombre de 37 años en Instagram. “Me divertí mucho haciendo este disco. Esto es solo una muestra de lo que está por venir ".

Hace poco te informamos que Avril Lavinge anunció su nuevo sencillo, pues ha llegado y la pista llena de guitarra y batería presenta a Lavigne enfureciéndose con su ex amante por no tratarla adecuadamente, prometiéndole que siempre se arrepentirán de haber sido expulsada de su vida.

"Te di una oportunidad / No la obtienes dos veces / Y nunca estaremos juntos / Así que, cariño, puedes morderme", canta en el coro.

Detalles del nuevo sencillo de Avril Lavigne

Hablando con más detalle sobre la pista con Kevan Kenney en Alt 92.3, Lavigne dijo que la pista es "súper atrevida y trata sobre alguien que quiere una segunda oportunidad, pero lo jodieron tan majestuosamente que no vale la pena su tiempo". y se dan cuenta después del hecho de que tuviste algo realmente bueno, y eres como el que se escapó ".

Ella continuó: “Es una canción sobre la autoestima y la defensa de uno mismo y simplemente decir 'No me trataste bien. No me trataste bien, y eso no funciona para mí ... así que, cariño, puedes morderme '”.

La cantante Avril Lavigne aún tiene que divulgar el título de un próximo álbum o una fecha de lanzamiento, pero durante su aparición en el programa de radio, dijo: “La mayoría del disco es rápido, en tu cara. Es el disco más alternativo de principio a fin que he hecho. Realmente no quería baladas, solo quería rock and roll y pop-punk ".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.