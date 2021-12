Avril Lavigne trabaja en una película basada en su canción "Sk8er Boi".

Avril Lavigne ha revelado que está trabajando en una adaptación cinematográfica de su éxito de 2002 "Sk8er Boi", casi 20 años desde el lanzamiento original de la canción.

Hablando en el podcast She Is The Voice en iHeartRadio, la cantante de pop-punk dijo que la historia de la canción sobre una "oportunidad perdida en el amor" será explorada en una película, aunque no confirmó si ha sido aprobada por la película. Compañías de producción.

“Recientemente, siendo casi el vigésimo aniversario, mucha gente me ha estado pidiendo que toque esta canción en programas de televisión, por lo que sigue apareciendo y la gente siempre me la referirá. Entonces, de hecho, voy a convertir esta canción en una película y llevarla al siguiente nivel”, dijo Avril Lavigne.

¿Qué inspiró la canción "Sk8er Boi" de Avril Lavigne?

Al comentar sobre la inspiración de la canción, Avril Lavigne dijo: “Sabes cómo era en la escuela secundaria, tienes todos los diferentes grupos y camarillas, y hay patinadores, preparadores y deportistas. Es como una oportunidad perdida en el amor ".

“El chico patinador está enamorado de la chica preppy y ella es demasiado genial para él, pero dentro de cinco años alimentará al bebé y está sola y desearía haber seguido su corazón y no haber intentado estar a la altura de las expectativas de la sociedad, " ella añadió.

Otra cinta inspirada en "Sk8er Boi" nunca se hizo

Según Metro, esta no es la primera vez que se promociona "Sk8r Boi" para una adaptación cinematográfica. En 2003, Paramount Pictures contrató al escritor de ER, David Sabel, para crear una película inspirada en la canción de Avril Lavigne, sin embargo, esto nunca se materializó.

El video musical de "Sk8er Boi" fue dirigido por Francis Lawrence, quien luego dirigió películas como I Am Legend, tres de cada cuatro películas de Los juegos del hambre y Red Sparrow. En cuanto a AvrilLavigne, lanzó cinco álbumes más y tuvo papeles en películas como Fast Food Nation y The Flock de Richard Linklater, junto a Richard Gere y Claire Danes.

