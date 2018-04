Avril Lavigne regresa a la música con nuevo álbum

Avril Lavigne mencionó que volverá a los escenarios con un nuevo álbum este 2018, luego de estar ausente de los escenarios, durante años por una extraña enfermedad llamada ‘Lyme’.

La famosa cantante Lavigne decidió retirarse de los escenarios, debido a que fue diagnosticada con una enfermedad que la mantuvo alejada de la música y en tratamiento.

“Me siento mal porque no he podido decirles a mis fans lo que está pasando y el porqué de mi ausencia, pero es que es algo personal. No me estoy sintiendo bien, tengo algunos problemas de salud. Por favor, recen por mí”, donde estas trágicas palabras estaban relacionadas con la enfermedad de Lyme que la fue detectada, una infección de difícil curación provocada por la picadura de un insecto que dejaba agotada a Avril con dificultades para respirar. Comento Lavigne.