Avril Lavigne regresa a la música con "Head above water"

Avril Lavigne regresó a la música tras cinco años de ausencia. La artista presentó su nueva canción precedida por una conmovedora carta para sus fanáticos a través de las redes sociales hace un par de semanas.

Su nueva canción, "Head above water", detalla su batalla en contra de la enfermedad de Lyme.

"Una noche pensé que me estaba muriendo, y acepté el hecho de que iba a morir. Mi madre se recostó a mi lado y me abrazó. Sentía que me ahogaba, le recé a Dios para que me ayudara a mantener mi cabeza afuera del agua. En ese momento comenzó la composición del álbum. Fue como si hubiera tocado algo. Fue una experiencia muy espiritual. Las letras llegaron a mí a partir de ese momento", comentó Lavigne.

"Head above water" la nueva canción de Avril Lavigne

Coincidiendo con el lanzamiento de la canción, Avril Lavigne lanzó una campaña benéfica de camisetas que recaudará fondos para impactar directamente a las personas afectadas por Lyme, que de otra manera no podrían pagar el tratamiento.

En septiembre pasado la artista comentó que "había aceptado la muerte y podía sentir que mi cuerpo se apagaba. Sentía que me estaba ahogando, que me hundía bajo el agua y necesitaba salir a por aire".

En la carta compartida a sus fans, Lavigne dijo que esos fueron "peores años" de su vida por tener que librar "batallas físicas y emocionales.Pude convertir esa pelea en una música de la que estoy realmente orgullosa. Escribí canciones en mi cama y en el sofá y grabé allí también".

La artista también comentó que en esos terribles momentos rezó pidiendo ayuda y se sintió más cerca de Dios. "Decidí ser verdadera acerca de mi conflicto, abierta y más vulnerable que nunca antes".

