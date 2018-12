Avril Lavigne lanzó “Tell Me It's Over” un himno de fortaleza para Navidad(VIDEO)

“Tell Me It's Over” es el segundo sencillo que lanzó la cantante canadiense Avril Lavigne, en el cual sorprende con la introducción de toques de soul y R&B, apartándose por completo del género pop/rock que la distinguió años anteriores.

No cabe duda que el regreso de la canadiense a la escena musical ha sido totalmente renovado, pues después de seis años del lanzamiento de su último material discográfico, ahora muestra señales de estar conformando un nuevo disco que está programado para presentarse en febrero de 2019.

Después de '”Head Above Water”, ahora presenta con un sonido bastante cercano al soul y al al R&B, la segunda canción “Tell Me It's Over”, que pareciera estar inspirada en cantantes clásicos como Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin y Etta James.

LO QUE SE ESTÁ COMENTANDO: Critican a Andrea Legarreta por usar minifalda en pleno programa de Televisa

“Tell Me It's Over” fue dirigido por Erica Silverman, siendo un videoclip en donde se muestra a una Avril Lavigne en dos momentos de una relación, en el primero, se ve celebrando la Navidad muy feliz y en otro un momento contrario, pues se observa los momentos de discusiones que afectan en una relación.

Cabe mencionar que Avril Lavigne ha declarado que su nueva canción es un himno acerca de ser fuerte y cerrar la puerta a una relación cuando sabes que está mal después de caer una y otra vez en los mismos juegos.