Avril Lavigne estrena su video 'I Fell In Love With The Devil' (VIDEO).

Avril Lavigne estrena su video "I Fell In Love With The Devil".

La cantante nacida en el país de la hoja de maple, Avril Lavigne de 34 años de edad acaba de estrenar su video musical de la canción “I Fell In Love With The Devil” y de manera sorprendente dejó a su seguidores con el ojo cuadrado debido a que en una parte del clip se puede ver a la talentosa intérprete meterse a un ataúd.

Las fotos en las que promociona el video “I Fell In Love With The Devil” la artista Avril Lavigne fueron muy polémicas dentro de su cuenta de Instagram, pero a pesar de ello y luego de tres horas de que se publicó el clip logró alcanzar el medio millón de reproducciones.

En el video de la intérprete de “Sk8ter Boy” luce un vestido en color negro y va manejando una carroza en donde va transportando un ataúd y en donde ella aparece vestida en color blanco, esta escena de parte del clip es acompañada del coro “I Fell In Love With The Devil”.

Avril Lavigne genera polémica con video de "I Fell In Love With The Devil"

Además en el video sale con un vestido color escarlata, tocando el piano en un cementerio, mientras se deja enamorar por quien ella llama "el diablo". El video de la canción “I Fell In Love With The Devil” fue dirigido por Elliot Lester, mismo que fue encargado del clip de la melodía “Head About Water”.

El recién estrenado video musical es el tercero de la cantante de origen canadiense de 34 años, siendo este su sexto albúm. El sencillo “I Fell In Love With The Devil” ha sido catalogado como la balada más oscura de la talentosa artista.

Avril Lavigne regresó a la música el pasado mes de febrero, luego de superar la enfermedad de Lyme, empezará su gira por los Estados Unidos el próximo mes de septiembre.

