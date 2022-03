Avión de Miley Cyrus aterriza de emergencia tras ser alcanzado por un rayo.

Miley Cyrus ha asegurado a sus fans que está a salvo después de que su avión fuera alcanzado por un rayo en una tormenta aterradora. La cantante compartió un video de pasajeros jadeando al ver un rayo por la ventana, mientras ella, su familia y amigos se dirigían a Asunción, Paraguay.

Ella escribió en su cuenta de Instagram: 'A mis fanáticos y a todos los que se preocuparon después de enterarse de mi vuelo a Asunción. Nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue alcanzado por un rayo. Mi tripulación, banda, amigos y familiares que viajaban conmigo están a salvo después de un aterrizaje de emergencia.

“Desafortunadamente no pudimos volar a Paraguay. TE AMO", escribió Miley Cyrus vía Instagram. Los fanáticos y amigos están aliviados de que esté bien, con un escrito: 'GRACIAS A DIOS, TODOS ESTÁN A SALVO'. "TE QUEREMOS, MILEY, ESTOY MUY FELIZ DE QUE TODOS ESTÉN BIEN", agregó otro.

Miley Cyrus anda de gira por Sudamérica

La cantante Miley Cyrus se encuentra actualmente de gira por Sudamérica y acaba de presentarse en Bogotá, Colombia, compartiendo varias instantáneas y videos de su espectáculo. Compartiendo una dulce foto de los fanáticos disfrutando del espectáculo, escribió: '¡NUNCA TE OLVIDARÉ BOGOTÁ!.'

También ha estado arrasando con sus actuaciones en Lollapalooza Argentina y Lollapalooza Chile, vistiendo una serie de hermosos trajes ajustados para los grandes eventos. La estrella debe terminar su gira sudamericana en Brasil, antes de que se celebren los Grammy a principios de abril.

Miley Cyrus, "Midnight Sky" y su álbum Plastic Hearts

La Verdad Noticias informa que, la cantante anteriormente se refirió a su álbum Plastic Hearts y al sencillo Midnight Sky que fue rechazado por los asentimientos en el evento.

El joven de 29 años tuiteó: "En buena compañía", junto con un enlace a un artículo de artistas que, hasta el momento, nunca han ganado un Grammy competitivo, incluidos Diana Ross, Sia, ABBA, Nas, Queen, The Beach. Chicos y Bjork.

Miley, sin embargo, obtuvo una nominación en los Grammy gracias a su crédito en Montero de Lil Nas X, que está nominada a álbum del año. La ex estrella de Disney recibió su primera y única nominación en solitario en 2015 a mejor álbum pop vocal por Bangerz, perdiendo ante In The Lonely Hour de Sam Smith.

