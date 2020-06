Avicii, la verdadera razón de su muerte

El 20 de abril del 2018 ocurrió una tragedia en la familia Bergling, su hijo Tim, mejor conocido como Avicii, de tan solo 28 años de edad se suicidó repentinamente. Este joven fue un DJ reconocido en el mundo entero, famoso por canciones como Wake Me Up, The Nights o Waiting For Love.

Semanas después de su muerte, miles de personas comenzaron a atar cabos y a realizar diferentes hipótesis que hasta el momento no han sido demostradas con pruebas, sobre un posible asesinato, ya que este joven tenía información poderosa en sus manos y era una amenaza para grupos de élite de clase mundial.

¿Avicii fue asesinado?

Los fans de AVICII no creen que se haya suicidado

Cabe resaltar que estas son conjeturas y suposiciones de muchos internautas. Estas personas piensan que Avicii intentaba exponer una red de pedófilos y trata de blancas de Estados Unidos lo cual arrastraría los nombres de celebridades y millonarios poderosos del país vecino.

Actualmente en junio del 2020, el grupo de hackers llamado Anonymous, filtró varias pruebas de secretos mundiales como que integrantes de la corona británica fueron los responsables de la muerte de Lady Di y hasta conexiones de Donald Trump con Jeffrey Epstein.

Todos estos secretos hicieron que de nuevo los internautas retomaran el tema de Avicii, Chester Bennington y Chris Cornell quienes tienen en común haberse suicidado pero también haber luchado por que secretos de trata de blanca, salieran a la luz.

Avicii fue muy valiente con el video de "For a Better Day" en donde se puede observar en poco más de cuatro minutos a dos personas que asesinan a millonarios que lucran con menores de edad además que a estos hombres les marcan en la piel un letrero que dice "pedofilos".

Video de Avicii "For a Better Day"

Este video es la prueba más grande para los internautas sobre que Avicii tenía información de gran peso sobre sus hombros y que tuvieron que silenciarlo para que no la revelara. Aún así hasta el momento no hay pruebas contundentes que aseguren y demuestren que esto es cierto.