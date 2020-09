Avicii fue IGNORADO por sus amigos cuando dijo que su trabajo lo estaba MATANDO/Foto: Diario AS

En el apogeo de su fama, uno de los nombres más importantes del mundo de la música dance se alejó de todo. Durante años, Avicii, cuyo verdadero nombre era Tim Bergling, había luchado contra una ansiedad paralizante y un dolor agonizante mientras recorría el mundo casi constantemente.

Finalmente, incapaz de hacer frente a la presión y el estrés bajo el que estaba, el DJ se alejó de la fama y dejó de viajar por completo. Trágicamente, solo dos años después, con solo 28 años, Tim se quitó la vida. Dejó a su familia, amigos y fanáticos de todo el mundo devastados.

En una desgarradora carta a los fanáticos de Avicii, su familia dijo que Tim había "realmente luchado con pensamientos sobre el significado, la vida y la felicidad. Ahora no podía continuar. Quería encontrar la paz".

Antes de dejar las presentaciones en vivo y alejarse de su carrera, Avicii había intentado tomarse un descanso para recuperarse de varios problemas de salud graves y su ansiedad.

Pero a pesar de cancelar sus shows durante ocho meses para poder trabajar en nueva música, tan pronto como fue devuelto al centro de atención, todos sus viejos problemas resurgieron y el joven DJ supo que era hora de dar por terminado el día.

En una emotiva carta abierta a los fans, dijo: "Sé que tengo la suerte de poder viajar por todo el mundo y actuar, pero me queda muy poco para la vida de una persona real detrás del artista. Mi camino ha estado lleno de éxitos, pero no ha venido sin tropiezos. Me convertí en un adulto mientras crecía como artista, me conocí mejor y me di cuenta de que hay mucho que quiero hacer con mi vida”.

"Tengo grandes intereses en diferentes áreas, pero hay muy poco tiempo para explorarlas", dijo. Aprovechó la oportunidad para agradecer a su hermano y manager Ash, su equipo, artistas y músicos con los que ha trabajado y fans.

Tim agregó: "Pero por último, pero no menos importante, gracias a todos los fanáticos que alguna vez compraron un boleto o entraron a hurtadillas, compraron una canción o la descargaron, comentaron publicaciones o las odiaron. Son tus pensamientos e ideas sobre la música los que me ayudaron a evolucionar y te debo todo lo que tengo".

Avicii fue obligado por sus amigos a seguir trabajando

Pero parece que no todo el mundo estaba contento con la decisión. A pesar de que sus amigos lo describieron como una "bomba de relojería" antes de que subiera al escenario para un set, su gerencia aún trató de obligarlo a seguir de gira.

Un amigo dijo: "Es como un caparazón de lo que solía ser. El tipo que solía conocer ya no está". El propio Tim emitió una escalofriante súplica a quienes lo empujaban a seguir actuando en vivo.

En el metraje entre bastidores, que se muestra en Avicii: True Stories en BBC Three, dice: "Les he dicho que no quiero tocar más, que me matará. No quiero ni siquiera entretenerme con la idea de hacer otro concierto”, afirmó el DJ.

Si bien la decisión pudo haber surgido de la nada para aquellos que habían seguido la carrera del DJ de Estocolmo, en realidad Tim había estado luchando con la fama durante años.

Levels, la canción que catapultó a Avicii

El ascenso de Avicii para convertirse en uno de los nombres más importantes de la música dance comenzó en 2011 cuando lanzó su primer EP, Levels.

Un gran éxito en todo el mundo, impulsó a la joven estrella a la estratosfera y pronto fue solicitado para trabajar con algunos de los nombres más importantes del negocio.

Sin embargo, las constantes giras, los ascensos y la vida en la carretera rápidamente empezaron a pasar factura a Tim, quien sufría atroces problemas de salud que lo dejaron en agonía y hospitalizado.

Imágenes desgarradoras ponen al descubierto la devastadora batalla de la superestrella DJ con el dolor y la enfermedad que lo atormentaron mientras volaba alrededor del mundo.

Avicii: True Stories revela lo que era la vida del tímido DJ, ya que abre las puertas a lo que realmente sucedió entre bastidores en sus implacables giras alrededor del mundo.

Tim tenía solo 21 años cuando su tema, Levels, lo lanzó a la corriente principal. El joven tímido y tranquilo de Estocolmo lo había dado todo para lograr su sueño de ser DJ y creador de música. Grabando con amigos, pronto llamó la atención del promotor Arash Pournouri.

Inicialmente tocando en pequeños espectáculos, fue después de tocar en los entonces inéditos Levels en Governor's Island en Nueva York que realmente comenzó a correr la voz sobre el joven prodigio de Suecia.

El impacto de la canción fue enorme y catapultó a Avicii directamente a la lista A. De tocar en pequeños clubes nocturnos en su Estocolmo natal, ahora encabeza el festival Ultra con Madonna.

Y ahí fue cuando las cosas realmente empezaron a cambiar para Tim. Le dijo al documental: "Por primera vez podía pagar un tour manager y no tenía que volar en autocar a todas partes por mí mismo.”

"Era un joven soltero y todo era una gran fiesta. Nos dimos cuenta de que podíamos estar de gira todo el año, así que eso fue lo que hicimos". Y pronto los espectáculos comenzaron a acumularse a un ritmo alarmante: cientos en solo un año, pero para el tímido Avicii, estaba comenzando a pasar factura.

Dijo: "Al principio tenía demasiado miedo de beber antes de los espectáculos porque tenía miedo de estropearlo, pero me di cuenta de que estaba demasiado rígido, así que comencé a tomar un par de tragos antes de continuar”.

"Vi a otros DJ bebiendo, que habían estado haciendo eso durante 10 años en cada show". Fue durante su gira por Australia cuando se hicieron evidentes las primeras señales serias de que algo andaba muy mal.

La decadencia en la salud de Tim Bergling

Avicii estaba en un vuelo cuando comenzó a sufrir dolores de estómago agonizantes y fue trasladado de urgencia al hospital cuando aterrizó. Le diagnosticaron pancreatitis y le dijeron que no estaba lo suficientemente bien para desempeñarse.

En escalofriantes imágenes, se ve al DJ, claramente con una gran cantidad de dolor, preguntando si es posible que lo despidan para que pueda continuar con su gira.

Los médicos le aconsejaron encarecidamente que no actuara. Incapaz de comer o beber sin dolor, un Avicii de aspecto agotado claramente estaba luchando.

Dijo: "La visita al hospital fue una experiencia terrible, pero lo que fue mucho peor fue el dolor posterior. Me despertaba todos los días y tenía dolor. Era constante y todo estaba confuso y no sabía cuánto tiempo podría seguir así".

Pero las cosas no se estaban desacelerando para el DJ más solicitado del mundo. En 2013, su sencillo Wake Me Up lo lanzó a la estratosfera y la gira se volvió implacable.

Avicii, quien admite que "odia ser el centro de atención", estaba luchando por arreglárselas. Dijo: "Tenía mucho dolor, pero todo lo que me dieron fue un medicamento y me dijeron 'toma esto y te sentirás mejor'”.

"Era como la heroína, pero tampoco ayudaba con el dolor, pero asumí que los médicos sabían lo que estaban haciendo. Tener pancreatitis no fue el problema, fue el dolor que se queda contigo después. Al principio fue durante un mes y luego durante cuatro meses”, expresó.

"Tomaba 20 pastillas al día, pero me decían que no era adictivo. Todavía estaba ansioso y luego comencé a hacer giras de nuevo". Mientras que volar alrededor del mundo en jets privados y tocar frente a grandes multitudes de admiradores suena increíble, en realidad estaba teniendo un impacto devastador en Tim.

Tim pasó los últimos días de su vida retirado del espectáculo. Sus padres fueron los que se quedaron con la millonaria fortuna del DJ, pero su muerte sigue siendo un misterio para algunos fans/Foto: E! Online

En solo siete años, realizó 813 shows masivos, el equivalente a uno cada tres días. Él dijo: "Nunca hubo un final para los shows, incluso cuando me di unos meses libres no pude relajarme porque mi mente siempre estaba enfocada en cuándo iba a comenzar de gira nuevamente".

Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía que dejar de fumar. Dijo: "He estado fuera durante seis meses y he hecho todo lo que puedo y de inmediato estoy estresado y todavía no me gusta actuar".

"No sé cómo explicarle a la gente que mi vida se trata de estrés". Apenas un mes después de jubilarse, Tim parecía estar en camino de la recuperación. En una conmovedora entrevista dijo: "Solo ha pasado un mes desde que hice mi último programa y siento que lo hice cuando tenía 18 años".

Solo dos años después, el 20 de abril de 2018, se había quitado la vida. Después de su trágicamente temprana muerte, la familia de Tim lanzó una conmovedora carta abierta a sus fans.

Decía: “Nuestro amado Tim era un buscador, un alma artística frágil que buscaba respuestas a preguntas existenciales. Un perfeccionista con grandes logros que viajó y trabajó duro a un ritmo que lo llevó a un estrés extremo”.

"Cuando dejó de hacer giras, quiso encontrar un equilibrio en la vida para poder ser feliz y hacer lo que más amaba: la música. Realmente luchó con pensamientos sobre el significado, la vida, la felicidad. Ahora no podía continuar más. Quería encontrar la paz”.

“Tim no estaba hecho para la máquina de negocios en la que se encontraba; era un tipo sensible que amaba a sus fanáticos pero evitaba el centro de atención. Tim, siempre serás amado y lamentablemente extrañado. La persona que eras y tu música mantendrán viva tu memoria", declararon. ¿Crees que si Avicii se hubiera retirado antes aún estaría vivo?