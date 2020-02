¡Avicii Vive! Su canción ha SUPERADO las reproducciones en Spotify

El famoso DJ Avicii no ha muerto, pues sus éxitos musicales lo sigue manteniendo con vida en las plataformas musicales y recientemente su himno de 'Wake Me Up' superado los mil millones de reproducciones en Spotify.

La Fundación Tim Bergling , una institución responsable de prevenir el suicidio en honor a Avicii , informó en su perfil de Instagram que el gran éxito 'Wake Me Up' alcanzó el increíble hito de mil millones de transmisiones en Spotify y 2 mil millones de visitas en Youtube.

'Wake Me Up' fue lanzado en 2013, junto con el primer álbum del mismo nombre. Vale la pena mencionar que Avicii hizo el estreno de la canción en su concierto en el Ultra Music Festival un par de meses antes en Miami, con la voz en vivo de Aloe Blacc.

Las primeras reacciones no fueron las mejores, dado que muchos fanáticos se mostraron inconformes al nuevo estilo de Avicii y al cruce entre la música electrónica y la country.

Los premios que ha ganado la canción de Avicii

Meses después, la pista se convirtió en un éxito inconmensurable, al obtener Premio Billboard de la Música a la Mejor Canción de Baile / Electrónica, iHeartRadio Music Award a la Canción de Baile del Año, Premio Echo a la Canción del Año y Premio Teen Choice a la Elección de la Canción Electrónica / Dance.

Esto demuestra que el legado de Avicii permanecerá vivo para las generaciones venideras, ya que 'Wake Me Up' es un punto de inflexión en la historia, no solo en la música electrónica sino también en la industria de la música.

Cabe mencionar que tras el fallecimiento de Avicii, no se divulgó ninguna causa de muerte, ya que el suceso fue ocultado en primeras instancias por la familia directa de Avicii quienes mandaron un comunicado pidiendo respeto ante el doloroso hecho, sin embargo la información se filtró y se supo cómo fue su agonizante muerte, al estilo de 13 reasons why.

