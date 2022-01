Avicii: Estas son las desgarradoras declaraciones que hizo antes de morir

"Tim- La Biografía oficial de Avicii" recoge las duras declaraciones que el músico redactó durante su estancia en varias clínicas de desintoxicación para tratar su adicción al alcohol y las drogas.

Ahora a tres años de su muerte, la figura de Tim Bergling, más conocido como Avicii, productor y DJ sueco, sigue estando presente en los amantes de la música, más aún con la reciente publicación de un libro titulado "Tim- La Biografía oficial de Avicii", donde se revelan sus últimas palabras antes de quitarse la vida a los 28 años.



Se ha destacado que el material recoge las desgarradores declaraciones que el reconocido músico Avicii redactó durante su estancia en varias clínicas de desintoxicación y que sorprenderán a muchos de sus fans.

"Lo he pasado muy mal teniendo que aceptar que nunca más volveré a beber. Todos los doctores me han recomendado que tengo que esperar un año antes de poder tomarme ni siquiera una cerveza".

"Ya, no he escuchado a la mayoría de los doctores, pero sí a un par que me dicen que todo estaba bien si tenía cuidado".