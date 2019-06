Avengers: Regresaron los Spoilers, filtran escenas eliminadas

Después de que se anunciara que Avengers: Endgame regresaría a la pantalla grande con 6 minutos extras en la historia, comenzaron las especulaciones, e incluso a filtrar nuevos spoilers de la supuesta escena.

Según lo revelado por algunos sitios de fans, la nueva versión incluirá un cameo de Stan Lee, además de una escena post créditos con uno de los vengadores.

A pesar de que las casas productoras, tanto Marvel, como Disney, aún no comentan nada al respecto sobre el regreso de Avenger a la pantalla grande, El portal MCU Cosmic fue quienes revelaron la aparición de Stan Lee en Avengers: Endgame

El supuesto corto Stan Lee lo habría grabado para la película Spider-Man Far From Home, que está también por estrenarse en las salas de cine.

Además, el mismo sitio web reveló que no habría escenas que alteren la historia de la película, sino más bien una escena post créditos la cual tendría a Hulk como protagonista.

Se dice que el objetivo del re estreno de Avengers: Endgame en las salas de cine es para poder superar a Avatar, película que aún lidera la lista de recaudación en Taquilla, y de la que Avenger está de otras por 40 millones de dólares.

Sin embargo, el director Joe Russo dijo que no es su intención tener una gran taquilla, aunque esto se haya dado por efecto de la calidad de las cintas de Marvel

Trato de no concentrarme en eso porque incluso si no pasamos a Avatar no hay forma de lamentarme con nada relacionado con esta película. Entonces, me niego a tenerlo en cuenta, ¿sabes?", aseguró en los MTV movie Awards

