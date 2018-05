Avengers: Infinity War recauda 1.000 millones de dólares en taquilla, rompiendo nuevo récord

La película de Marvel Studios "Avengers: Infinity War", de Disney, logro los 1.000 millones de dólares de recaudación global el sábado, de acuerdo con el estudio. El éxito de taquilla llegó a la marca en solo 11 días, el periodo más corto en conseguirlo en la historia del cine.

Según indicó el sitio web Deadline, la nueva película de Marvel se ha convertido en la cinta que más rápido ha cruzado la marca de los 1000 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, superando a 'Star Wars: The Force Awakens', que hasta ahora era la dueña de este récord.

"Infinity War" es la sexta película de Marvel en alcanzar los 1.000 millones de dólares y la décimo séptima de Disney.

En solo 11 días desde su estreno, la película ha recaudado más que el total final de lo que generaron otros éxitos basados en historietas como “Black Panter” "Wonder Woman", "Batman v Superman: Dawn of Justice", "Guardians of the Galaxy", "X-Men: Days of Future Past" y "Justice League".

Pero lo más impresionante es que Avengers: "Infinity War" lo logró sin la ayuda de los espectadores chinos. La película se estrena en China, el segundo mayor mercado del cine en el mundo, el 11 de mayo.

El éxito de Avengers: Infinity War ha sido tal que solo necesitó 11 días para superar el récord que registró The Force Awakens en 2015. El medio estadounidense también indicó que las altas cifras de la cinta han permitido a Disney superar la marca de los 3.000 millones de dólares en taquilla en lo que va del 2018.

