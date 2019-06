Avengers: Endgame ya tiene fecha para su reestreno en México

Avengers Endgame se reestrenará en México con nuevo material

Fue Durante una conferencia de prensa en Londres para promocionar la nueva producción de Marvel “Spider-Man: Far From Home” el director de ‘La casa de las ideas’ reveló que 'Avengers: Endgame" volverá al cine con más sorpresas.

Aunque fue hace apenas un par de semanas que “Avengers: Endgame” finalmente llegó a los cines, causando un gran furor entre los fanáticos de este extraordinario grupo de superhéroes, pues la cinta era esperada por millones, ahora podrán disfrutar de una "nueva" versión".

Esta primicia ya se había dado, pero fue durante una entrevista con ComicBook.com que Kevin Fage confirmó que la exitosa cinta de ciencia ficción estará de regreso en las salas de cine pero esta vez con la sorpresa de mayor metraje.

En la entrevista que sostuvo el productor Kevin Fage con el sitio, este aseguró que la razón de este reestreno se debe a que el Universo Marvel quiere compartir con todos sus fanáticos las escenas inéditas de la cinta.

Y es que al parecer y según lo comentado por el mismo productor, habrá seis minutos más lo cuales nadie conoce. Es decir, originalmente la cinta ya estrenada, oficialmente consta de 182 minutos y en esta nueva entrega se presume habrá tres horas y ocho minutos de pura acción.

"No es un corte prolongado, pero habrá una versión que llegará a los cines con algunas cosas nuevas al final de la película. Si te quedas y ves la película, después de los créditos, habrá una escena eliminada, un pequeño homenaje y alguna otra sorpresa ", explicó Kevin Feige.

Ante esta sorprendente noticia, y como era de esperarse, los cuestionamientos con respecto a la fecha del reestreno comenzaron a surgir, sin embargo durante la primera conferencia, no se había dado la fecha exacta.

Pero no fue hasta esta nueva plática que finalmente se dio el ansiado dato, pues la cinta pretende llegar a México el próximo 27 de junio, tan solo una semana antes del estreno del otro prometedor éxito "Spider-man: Far From home".

Incluso, el sitio web de la cadena Cinemark, ya ha puesto en venta las entradas para el reestreno.

Aun cuando Kevin Fage presumió que este cambio se haría debido a los fanáticos, lo cierto es que se está llevando a cabo por un solo objetivo; desbancar completamente a su acérrimo rival en taquilla "Avatar" éxito del director James Cameron.