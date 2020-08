Avengers: Endgame, fanáticos finalmente captan a Hulk durante la muerte de Tony

¡SPOILER ALERT! La muerte de Iron Man en Avengers: Endgame no solo desgarró el corazón de los fanáticos sino que también devastó a sus amigos. Cuando Tony murió en el campo de batalla, fue rodeado por muchos de sus seres queridos y aliados de superhéroes. Una de las escenas eliminadas ampliamente vista se expandió al presentar a todos los Avengers arrodillados en honor de su compañero caído. Casi todos ellos, así fue. Curiosamente, Hulk no se encuentra en ninguna parte cuando todos lloran a Stark y no aparece de nuevo hasta que Bruce Banner aparece en el funeral de Tony.

Aunque se nos negó una despedida adecuada por parte de Science Bros., los fanáticos finalmente han visto encontrado el paradero de Hulk durante la muerte de Iron Man. Si miras detenidamente durante la escena eliminada, puedes ver al Jade Giant situado cerca de Black Panther. Es difícil de precisar porque está escondido detrás de algunos escombros y la escena se desvanece un par de segundos después de que aparece, pero él está allí.

Es extraño que nos centremos en varios personajes que apenas conocen a Tony o que ni siquiera lo han conocido antes, como Valkyrie y Shuri, pero Hulk queda fuera cuando muere uno de sus mejores amigos. Como señala ScreenRant, tal vez los cineastas sintieron que el héroe en CG le quitaría la emoción humana real de la escena. O simplemente se hizo como una medida de reducción de costos, para ahorrar en la creación de estas tomas de efectos visuales especiales.

Como nos dijeron los directores y escritores, a pesar de ser de tres horas de duración, todavía había tiempo para hacer muchas cosas en Avengers: Endgame, por lo que ciertas dinámicas de personajes tuvieron que quedar en el camino. Desafortunadamente, Hulk fue golpeado dos veces en ese sentido, ya que tampoco obtuvimos gran parte de Banner y Black Widow, aunque al menos hubo un momento en el que pudo llorar y guardar luto después de su fallecimiento, a diferencia de Tony.